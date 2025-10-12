需要排隊的美味平價港式點心！新竹東區美食推薦，「蝦仁腸粉」每一口都是享受

快訊

良家港式手工點心坊。新竹市東區美食推薦，良家港式手工點心位於南大路再過去的花園街的高架橋下，我在脆上看人推薦，看完菜單價格平價且式手工點心，現在手工的港式點心真的越來越少，找了一天請大叔載我來吃，用餐時段生意好到需要排隊，所以不少人選擇外帶回家。

新竹港式點心推薦

非凡大探索也介紹過的美味港式點心餐館，用餐時段常常一位難求，位在新竹東大橋下的「良家手工港式點心坊」提供粵菜港式飲茶料理，粿、腸粉、米食、手工點心都很受到當地人喜愛，點心品項多，且價格平實，可多點幾樣同享。

七夕跑來新竹找大叔，跟他提了想吃良家點心兩三次，這次特別過來吃手工港式點心，附近高架橋下有停車場，但還是騎摩托車最方便；我們是星期五晚上用餐，外面有兩三組排隊等候內用，記得入內拿菜單報人數，老闆娘會寫號碼單，耐心等候座位。

良家港式手工點心菜單

除了主食另外還有小籠包，連點心類品項也不少喔！每一種都會想點來嘗試看看，另外也有提供甜品跟飲料。點單後結帳、僅收現金。

  • 雲吞公仔麵(太陽蛋)180

  • 蔥花油條腸粉 80

  • 蝦仁腸粉 120

  • 蘿蔔糕 3片60

  • 韭菜鮮蝦餅 100

  • 蝦餃 140

  • 珍珠丸 80

  • 茶資 100(每人點飲料或者甜品可折抵茶資)

良家港式手工點心內用空間真的不大，旁邊還有一處小空間用餐處。

因為大叔不太喝飲料，所以我們倆都喝店家提供的菊花普洱茶。(依照人頭點飲料或者甜湯都可以抵茶資)

蘿蔔糕 3片 60

港式蘿蔔糕很柔軟綿密，還吃的到大量一絲絲的蘿蔔絲，煎的香酥脆口，入口還有淡淡的蝦米跟臘肉香氣，相當好吃。

韭菜鮮蝦餅 100

綠色的外皮煎的香酥金黃，韭菜切得很細緻，味道很濃郁，還吃的到一顆顆蝦仁塊，味道也很好。

雲吞公仔麵(太陽蛋) 180

三大顆手工雲吞，麵條是公仔麵，吃起來口感很Q彈，沒想到醬汁做的是酸甜的口味，吃起來很有趣，另外雲吞內餡肉末很細緻，越咀嚼越鮮甜。

蝦仁腸粉 120

腸粉裡的蝦子很大隻脆口，Q嫩的腸粉皮搭配醬汁，每一口都是享受，這道是許多人必點的料理。

蔥花油條腸粉 80

油條很酥脆，就是老油條那種口感，但我牙口不好，整份幾乎都是大叔吃光。

蝦餃 140

透明的澄粉皮透露出橘色的蝦肉顏色，蝦子肉厚鮮美，也是港式點心必吃的一道。

珍珠丸 80

珍珠丸超乎我想像的美味，肉末很細緻、吃的到蔬菜細末的風味，我覺得值得點來吃看看，很好吃。

良家手工港式點心坊

營業時間：11:00~21:00

電話：03-561-2818

地址：新竹市東區花園街19號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 F B：螞蟻幫的美食旅行

想知道更多旅遊美食好康情報,請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美食 甜品 粵菜 港式飲茶 七夕 新竹美食

