苗栗隱藏版拍照熱點！獅潭老街「神秘小徑彩繪牆」帶你秒飛動畫王國

走進苗栗獅潭老街，別以為只有古樸街景等著你，還藏著一條讓人驚呼連連的「神秘小徑」！這裡不只彩繪出經典動畫角色，還讓人一秒置身奇幻世界。





來到苗栗獅潭老街，除了熟悉的在地小吃與懷舊氛圍，一條低調的「神秘小徑」正等待著遊客探索。入口就隱身在獅潭鄉文化會館的對面，若不特別留意，極可能一眼錯過。小徑口的彩繪牆上，赫然出現宮崎駿筆下的《神隱少女》角色，白龍、湯婆婆、無臉男活靈活現，瞬間勾起旅人的好奇心。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





奇幻彩繪的驚喜世界



沿著神秘小徑的階梯往下走，每一步都是驚喜。牆面彩繪不僅有宮崎駿的動畫角色，還能看見迪士尼的阿拉丁與小美人魚，甚至連海綿寶寶、哆啦A夢都齊聚其中。繽紛的色彩與生動的筆觸，讓整條小徑宛如動畫時光隧道，短短15公尺卻足以讓人停留拍照許久。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





最適合拍照打卡的夢幻角落



雖然小徑的距離不長，但幾乎每個角落都值得駐足拍攝。從角色彩繪到角落氛圍，都散發著童趣與奇幻感，讓人一秒融入卡通世界。這裡不僅是宮崎駿迷的必訪地點，更是親子旅遊與情侶散步的拍照好去處，成為遊客來到獅潭老街的打卡亮點。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





彩繪延伸的老街風情



順著神秘小徑往前走，還能通往獅潭在地特色的「洗衫坑」。沿途民宅外牆繪滿鮮豔的彩繪，與小徑的風格相呼應，讓整條老街更添色彩。這裡不僅展示了居民的創意，也將地方文化與童趣藝術巧妙融合，成為苗栗獅潭老街最迷人的風景之一。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【神秘小徑】



景點地址：苗栗縣獅潭鄉110號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





