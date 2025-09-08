快訊

新竹縣「觀光100亮點」值星月 加碼9-10月住宿送2張優惠券

青蛙石天空步道，可享瀑布山林的視覺震撼。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】響應交通部觀光署「台灣觀光100亮點」9月主打星縣市，新竹縣政府自09/01至10/31攜手20家旅宿業者推出「主打星優惠券」活動，活動期間入住合作旅宿的活動專案房型，不僅享有旅宿的專屬優惠。縣府再加碼贈送「青蛙石天空步道門票優惠券」及「峨眉湖遊艇船票150元抵用券」，讓遊客以最超值的方式，暢遊新竹縣湖光山色與自然風光魅力。

▲青蛙石天空步道的青蛙石。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供
新竹縣長楊文科表示，新竹縣於8月中旬赴新加坡參加秋季旅展 NATAS Holidays，行銷縣內入選觀光署「觀光100亮點」的特色景點，包括「司馬庫斯」、「峨眉湖」、「張學良文化園區」及「青蛙石天空步道」，展期中吸引眾多新加坡旅客熱烈諮詢，可見新竹縣觀光已逐步打開國際能見度。

▲峨眉湖的細茅埔吊橋風光。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供
值得一提的是，最新公布的《米其林指南》也將多家新竹縣在地餐廳納入推薦名單，展現竹縣美食文化的獨特魅力。趁著「主打星優惠券」活動期間，安排二日遊到新竹縣，不僅可享住宿與門票、船票雙重優惠，還能一嚐米其林推薦的在地美食。門票、船票優惠券數量有限，送完為止，請把握機會。

新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州補充，配合交通部觀光署「台灣觀光100亮點」的「亮點集時樂」活動，9月到訪竹縣四大亮點不僅點數加倍，還有機會抽中 Apple Watch、風格露營摺疊椅等專屬好禮。此外，「森遊竹縣」登山集章活動加碼響應，設有隱藏任務，成功挑戰司馬庫斯步道，還能獲得限量皮皮獅玩偶！

▲峨眉湖遊艇風光。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供
此次參與合作旅宿包含新竹喜來登大飯店、新竹安捷國際酒店 AJ HOTEL、關西六福莊、統一渡假村、萊馥健康休閒渡假村、小叮噹科學主題樂園生活大師會館等知名旅館，以及山水屋民宿、馥橙芳園、淇邑莊園等多家特色民宿，從城市到山林、湖畔多元風貌，提供多元選擇，滿足不同旅遊需求。

