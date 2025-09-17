中壢美食地圖｜這3家高顏值冰品太欠吃，IG爆紅不是沒道理！
中壢的夏天，不只有熱，還藏著讓人一試成主顧的冰店寶藏！這次小編特地實踩三間中壢人氣冰品小店，從日系懷舊風、文青感水果刨冰，到抹茶控愛到不行的雪花冰，每一間都各有亮點。準備好了嗎？跟著小編一起冰進這趟超涼快的中壢甜點地圖吧！
中壢冰品推薦 #1 秋甜
日式復古氛圍 × 芋泥炙燒布蕾太犯規！
推開秋甜的門，好像走進昭和年代的小茶屋，店內充滿日系懷舊感，小角落都超級好拍。我點的「東京愛情故事」清爽刨冰搭配綿密芋泥，上層還有炙燒布蕾，入口瞬間幸福爆表～另外還會附上糰子點綴，口感層次豐富。
除了冰品，甜醬油糰子、鬆餅也都很有誠意，芋頭控、抹茶控絕對會想一訪再訪！
地址：桃園市中壢區福星六街69號1樓
電話：無公佈，可現場候位
營業時間：12:30–20:30（週三公休）
中壢冰品推薦 #2 菓匠
狗狗迎賓的文青小店，水果刨冰料多到滿出來！
這間藏在八德廣福路的文青冰店，最療癒的除了冰，還有店狗！「綜合鮮菓物」包含草莓、火龍果、蘋果、哈密瓜、蘆薈寒天，淋上自製果醬與優格，視覺與味覺都滿分。
每款冰裡都會「藏料」，像泰奶冰中間有珍珠，搭配鹹奶蓋與脆片，飽足感十足。
地址：桃園市八德區廣福路182號
電話：03-367-0183
營業時間：11:30–21:30（週五12:30開始）
中壢冰品推薦 #3 神木爺爺
雪花冰宇治金時必點！還有超可愛西瓜小丸子
人氣超高的神木爺爺，以「宇治金時」抹茶冰搭配紅豆與白玉最受歡迎，茶香濃郁，附上煉乳可調整甜度，抹茶控必吃。
限定款「西瓜小丸子」更是視覺爆擊！西瓜果香融合Q彈小丸子，超級療癒。
地址：桃園市八德區公園路20號
電話：0983-194-580
營業時間：13:00–21:00（每日營業）
中壢甜蜜冰品一日遊建議行程
11:30 → 【秋甜】日式懷舊氛圍中開啟冰品巡禮
13:00 → 八德埤塘生態公園散步拍照
14:30 → 【菓匠】文青水果冰＋店狗迎賓
16:00 → 【神木爺爺】雪花冰宇治金時＋限定西瓜小丸子
17:00 → 回程可順逛中壢SOGO或中央西路夜市
中壢在地冰店常見問題
這三家冰店距離近嗎？怎麼安排行程？
秋甜在中壢，菓匠與神木爺爺在八德，建議自駕或計程車串點，車程約15–20分鐘。
需要預約嗎？會等很久嗎？
假日尖峰建議提早抵達，秋甜與神木爺爺人潮較多，但翻桌快。
有適合拍照打卡的地方嗎？
有！秋甜日式氛圍、菓匠水果擺盤、神木爺爺限定冰款都超適合拍照打卡。
