▲圖片來源：新竹市文化局FB
信仰也能這麼潮！只要帶著手機來到新竹城隍廟，掃描QRcode就能加入「枷好運！都城隍挑戰」，完成任務還能解鎖可愛電子護身符，隨身保庇一整年。

在日前於新竹都城隍廟正式啟動的「枷好運！都城隍挑戰」，一推出就引起廣大迴響！活動將傳統信仰儀式結合數位科技，讓民眾透過手機掃描QRcode完成任務，體驗從「戴枷、遊行到脫枷」的三大儀式，象徵卸下厄運、迎接新運。活動以遊戲化互動方式呈現，讓信仰文化更貼近年輕世代，也成為新竹近期最受矚目的特色活動之一。


▲圖片來源：新竹市文化局FB
五大挑戰 等你來闖

民眾只要參加活動，跟隨任務步驟走訪城隍廟不同角落，就能透過五大挑戰深入認識信仰文化。從傳統儀式的象徵意義，到祈求平安與好運的體驗，每一關卡都是文化傳承的轉譯。完成所有挑戰的參加者，將能獲得專屬的「電子護身符」，隨身攜帶，讓祝福一路相隨。


▲圖片來源：新竹市文化局FB
體驗之外 美食加持

來到新竹，除了體驗城隍廟的在地文化，當然少不了大啖美食！參與「枷好運！都城隍挑戰」之餘，還能順道享用新竹米粉、貢丸湯、城隍廟口小吃等在地美味，讓信仰文化與地方美食一同成為旅遊回憶，增添活動的豐富性與趣味性。


▲圖片來源：新竹市文化局FB
免費參加 好運滿滿

「枷好運！都城隍挑戰」活動即日起至9月21日免費開放參加，無論是信仰愛好者、在地居民，或是前來旅遊的觀光客，都能輕鬆加入。這場活動不僅是文化體驗，更是寓意美好的象徵，邀請大家一起走進城隍廟，甩掉厄運，迎接屬於自己的好運！


▲圖片來源：新竹市文化局FB
【枷好運！都城隍挑戰】

活動期間：即日起至9月21日

活動地點：新竹都城隍廟


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


新竹最新活動！枷好運都城隍挑戰 信仰×科技體驗闖關免費玩

