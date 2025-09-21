聽山的節奏 感受森林的脈動 「山．五度圈Forest Tempo」串聯北台灣五大森林遊樂區打造全民森活圈

快訊

森林羽精靈摺紙鳥。　圖：林業保育署新竹分署／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】林業及自然保育署（簡稱林業保育署）新竹分署08/26於臺北松山文創園區創意空間發表全新品牌「山．五度圈 Forest Tempo」，以森林為舞台、自然為樂章，透過五座國家森林遊樂區的在地特色與多元生態，詮釋「在森林，聽山的節奏」的品牌內涵，並搭配國產材文創商品展演，邀請一同走進山林，在生活中感受自然節奏的律動與森林的溫度。

▲共同啟動「山．五度圈」，打造「北台灣森活圈」。　圖：林業保育署新竹分署／提供
「山．五度圈 Forest Tempo」品牌概念象徵新竹分署轄下五座國家森林遊樂區－內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山與觀霧五種不同的山林風貌、節奏與生命力，林業保育署新竹分署說明，品牌整合北台灣五大森林遊樂區特色，以「山」為起點，延伸出五種代表色彩與自然意象。

內洞森林遊樂區之瀑布水聲與潮濕溪谷，轉化為象徵流動與生命力的「流水藍」；滿月圓以楓紅與團圓意象，展現溫暖與希望的「向光黃」；東眼山融合霞彩與人工林幾何之美，注入探索活力的「活力橘」；拉拉山巨木聳立、生態多樣，以「生態綠」象徵自然的深層療癒力；觀霧長年霧氣繚繞、鳳仙花綻放，以「清新粉」傳遞自然中的純淨與回歸初心。五座森林遊樂區各具特色，演奏出「在森林聽山的節奏」的交響樂章。

▲林業保育署新竹分署發表全新品牌「山・五度圈 Forest Tempo」，邀請來森林聽山的聲音。　圖：林業保育署新竹分署／提供
本次發表會以「山・五度圈 Forest Tempo」品牌企劃為核心所打造的系列文創商品中，以國產材製作的三款木製樂器最受矚目，特別邀請「台灣竹樂團」以「大赤鼯鼠響板」、「山羌蛋沙鈴」與「栗背林鴝小鳥沙鈴」為演出主角，揭開活動序幕。國產材製作的樂器，不僅展現自然材質的音色魅力，也體現新竹分署長期推動國產木材永續利用成果，將「聽山的節奏」化為親身感受的樂音體驗。

▲森林羽精靈摺紙樂。　圖：林業保育署新竹分署／提供
▲樂器組。　圖：林業保育署新竹分署／提供
除了樂器外，「山・五度圈 Forest Tempo」也推出一系列結合環境教育推廣的文創商品：「鳴」信片系列以五個遊樂區代表性特色鳥類設計，分別為觀霧的粟背林鴝、拉拉山的黃山雀、內洞的鉛色水鶇、滿月圓的灰喉山椒鳥以及東眼山的紅頭山雀，掃描 QRCODE，即可聆聽真實鳥鳴，在一張明信片中體驗森林之聲。另有森林羽精靈摺紙樂、鳥類主題胸章與磁鐵等森林小物，將教育與設計融合，寓教於樂；T-shirt與水洗牛皮提袋則延伸品牌視覺語言，打造日常中的自然風格，更體現林業保育署推動森林永續、促進全民森林教育的整體目標。

透過品牌與文化設計，讓森林不只是風景，更是一種生活節奏，一種能被聽見、被體驗的文化感受。森林不是遙遠之地，而是可以帶進城市與生活中的美好。林業保育署新竹分署將持續推動以自然為本、文化為媒的森林推廣策略，透過創新計畫與跨界合作，讓更多人走進森林，聽見山的節奏，也找回心的律動。

