桃園龜山甜點地圖大解鎖！4間隱藏版甜點店推薦，甜到心裡不膩口

ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
別再說龜山只有工業區啦！這次小編實地走訪，挖出在地人私藏的 4 間平價甜點店，每一間都甜得剛剛好，不只女生愛，連男生都吃到眼睛一亮！從綿密如雪的綿綿冰，到酥香濃郁的手作司康，還有現炸酵母甜甜圈與傳統狀元糕，甜點控們請備好空腹，直接吃一波！

桃園美食｜陳秋剛綿綿冰

夏日清爽救星，果香綿密像雪一樣

老字號人氣綿綿冰，每一口都讓人感受到職人級的用心。小編特別推薦火龍果、百香果和芋頭口味，冰體細緻、果香自然，彷彿將夏天凝結在嘴裡！重點是：三球才70元，超佛心價！

地址：桃園市龜山區中和南路24號 營業時間：每日 11:30–21:30 特色：手工製作、綿密口感、果香濃郁

桃園美食｜Skono手作烘焙

文青司康專賣，還藏有神級咖哩！

低調外觀下藏著高分甜點！濃可可司康外酥內Q、巧克力香氣迷人，完全不甜膩；肉桂捲香氣足、越嚼越香。這裡還偷偷供應日式燒豬肉咖哩，肉質鮮嫩、醬香濃郁，是在地熟客才懂點的隱藏美食！

地址：桃園市龜山區自強南路336號 營業時間：每日 10:00–21:00 特色：手作司康、肉桂捲、隱藏版咖哩飯

桃園美食｜將滋甜甜圈

現炸酵母甜甜圈，蓬鬆柔軟讓人上癮

從外觀就療癒爆表！將滋主打每日現炸的手工酵母甜甜圈，香草生乳、宇治抹茶口味人氣最高，一口咬下去蓬鬆濕潤、奶香撲鼻，搭配棉花糖造型超吸睛，還有草莓果肉口味讓人少女心大爆發～

地址：桃園市龜山區中興路一段1-1號 營業時間：每週二～日 11:00–22:00（週一公休） 特色：現炸酵母甜甜圈、造型吸睛、奶香十足

桃園美食｜饗稻狀元糕

純米手作，傳統 X 創新的雙重驚喜

傳統狀元糕升級啦！饗稻主打每日現點現蒸，以純米粉製作，完全不加糯米，吃了不脹氣。經典口味如芝麻、黑糖、花生香氣逼人，創新口味如抹茶、烏龍茶、巧克力也令人驚豔，米香十足、口感紮實，連男生都會愛上。

地址：桃園市龜山區萬壽路二段940號 營業時間：每日 13:00–20:30 特色：純米手作、創新口味、口感濕潤Q彈

桃園甜點常見問題

這篇介紹的龜山甜點店適合外帶還是內用？

四間店皆提供外帶，Skono 和陳秋剛綿綿冰設有內用區，但座位不多，建議離峰時段前往。

這篇介紹的龜山甜點店價格大概落在哪？

平均一份甜點價格落在 NT$35～100 間，CP值高到炸！

這篇介紹的龜山甜點店交通方便嗎？

步行距離略遠，建議騎機車或開車串點比較順！

