突傳老闆離世噩耗！ 新竹人氣餐廳「烤舖.吧」無限期停業 粉絲震驚淚喊：再也吃不到了

新竹美食圈突傳噩耗！ 位於新竹市東區，以牛排、歐式排餐與鑄鐵鍋飯聞名的人氣餐廳「烤舖.吧」，於14日晚間突然在臉書粉專發文宣布即日起無限期休業，原因是「老闆離世」。消息一出，不僅震驚在地老饕，也讓許多長期支持的粉絲、顧客難掩悲痛，紛紛留言哀悼。

「烤舖.吧」店家臉書粉專才剛分享七夕情人節套餐的宣傳貼文，沒想到，僅相隔不到7小時，便突然再發布公告：「即日起無限期停業！老闆過世了，私訊我們沒辦法再一一做回覆，謝謝大家的關心，以及長久以來的支持。」

圖／翻攝烤舖.吧臉書粉專

「烤舖.吧」主打歐式排餐、鑄鐵鍋飯、串烤、炸物及啤酒飲品，甚至還設計了專屬個人烤盤，讓客人能自己DIY烙烤喜歡的熟度，餐點選擇多元且份量實在，成為不少新竹人心中的口袋名單。Google評價更高達4.8星，但最新狀態已變更為「永久歇業」。

圖／翻攝烤舖.吧臉書粉專

消息一出，臉書專頁留言區瞬間湧入大量顧客的祝福與不捨：「真的是人生無常，老闆和老闆娘待人都親切，料理又特別」、「滿心期待週六要去吃，卻等不到了」、「老闆的好手藝讓人永生難忘，再也吃不到親手做的餐點了」、「老闆只是換個地方服務天堂的顧客吧」。

事實上，餐廳去年8月也曾短暫停業，當時原因是老闆動手術，還親自安慰粉絲「不是什麼大問題，不要擔心」，承諾會以更好的狀態回歸，如今卻傳來無法挽回的消息。

