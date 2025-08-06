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苑裡隱藏版花季景點！王家古厝花瀑盛放 秒現浪漫廢墟美學

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影

誰說廢墟只能荒涼？在苑裡王家古厝，花瀑鋪滿牆面，紅磚古宅搖身成為最浪漫的攝影場景！被時間遺忘的紅磚三合院，如今成了紫色花海的秘密花園，來一場與蒜香藤共舞的午後旅行吧。

坐落在苗栗苑裡山柑社區的「王家古厝」，是一座擁有百年歷史的紅磚三合院。雖已不復當年榮景，斑駁的牆面、崩落的屋簷訴說著時光流轉的痕跡，卻也因此營造出獨特的懷舊氛圍。如今，這處古蹟不再只是歷史的記憶，更在每年花季之際，蛻變成為自然與人文融合的賞花秘境


▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影


每年盛夏時節，蒜香藤如期綻放，紫色花簇爬滿斷垣殘壁，一串串花瀑從牆面傾瀉而下，為古厝注入鮮活的生命力。陽光灑落，映照在藤蔓與紅磚間，構成如油畫般的美景。整座三合院被花香與色彩包圍，不只是視覺盛宴，更是心靈療癒。


▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影


王家古厝的魅力，不只吸引賞花遊客，也是攝影愛好者的秘密據點。斑駁磚牆、垂墜花瀑、藍天白雲交織出的畫面，讓每個角落都值得駐足快門。無論是遠景構圖或近拍花朵細節，都能捕捉令人驚艷的自然風情，是一場與色彩共舞的藝術探索。


▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影


除了賞花，山柑社區也保留著濃厚的人文風貌與鄉村氣息。來到這裡，不妨放慢腳步，漫步古厝間、感受鄉村恬靜，或與在地居民聊聊花開的故事。這不僅是一場賞花之旅，更是一段與歷史和土地溫柔對話的美好時光。


▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影


【苗栗苑裡「王家古厝」蒜香藤花瀑】

賞花地點：可直接導航「苑裡鎮山柑里王家古厝(愛竹山莊)」


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>芳苑老地方新風景！「番仔挖」洪易藝術展帶你走進回憶創造

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賞花 秘境 蒜香藤

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