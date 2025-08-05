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傳聞中的竹科工程師必訪餐廳！新竹東區「草根廚房」，精緻「烤鴨五吃」超過癮

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

北二高茄苳交流道附近的「草根廚房」據說是竹科人的愛店之一，餐廳是棟古色古香的紅磚瓦厝，在裡面用餐特別有氣氛，重點是每一道都是精緻功夫菜來著，烤鴨必點，還有五種吃法，附近景點也不少，來個新竹一日遊的話可以把這間安排進去，記得訂位喔！

草根廚房 營業資訊

  • 店家名稱：草根廚房餐廳

  • 營業狀態：營業中

  • 店家地址：300台灣新竹市東區柴橋路350號 (地圖)

  • 網友評分：★★★★★ 4.2/5 ( 3,466人 )

  • 店家電話：03 520 0351

  • 營業時間：星期一、二、三、四、五、六、日 11:30 – 14:00, 17:30 – 21:00

  • 官網

  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主

草根廚房 位置｜環境

「草根廚房」是紅磚瓦厝改建而成的餐廳，一樓大廳進去佈置陳設古色古香的，有包廂座位也適合多人聚餐，場地很大，以前住新竹的時候很常開車經過這裡，但還真沒注意到這裡有那麼一間厲害的餐廳。

草根廚房 菜單

這次因為來新竹工作，中午就來「草根廚房」用餐，餐點是事先都點好的，一桌滿滿合菜，豐富又精緻，而且幾乎每一道味道都很棒，只有好吃跟很好吃之分，真的蠻厲害的。

兩隻鴨最多可以做到五吃，師傅會在現場展現片鴨秀，做成烤鴨切盤，其他鴨架、鴨肉部分有多種料理方式，可參考以下菜單。

草根廚房 餐點

草根前菜盤

包含了四種開胃小菜：蔥香油淋雞、金沙杏鮑菇、辣味螺肉、涼拌海蜇皮，每一盤份量都很多耶！

蔥香油淋雞的肉質滑嫩，多了蔥油的香氣味道更棒。

金沙杏鮑菇外層裹上鹹香鹹蛋黃香氣，厚實杏鮑菇加上滿口蛋黃香，真的會一口接一口。

辣味螺肉跟涼拌海蜇皮調味上非常開胃，真的是開胃好菜來著。

金蒜蓉蒸海大蝦

海大蝦本身就非常新鮮，口感彈牙鮮嫩，加上滿滿蒜蓉提味，這怎麼可能不好吃，底下還鋪上寬粉絲連醬汁都吸的一干二淨，只不過單吃會有點太鹹啦！

繡球水翅翡翠羹

蟹肉絲加上香菇做成像是繡球花的形狀，周圍再用娃娃菜以及菠菜羹鋪滿，是視覺與味覺都豐富的一道料理，味道上清爽淡雅，味道鮮美。

菓木窯烤片皮鴨（附十片餅皮）

師傅當場片鴨，一刀劃下，肉汁四溢，採用北京烤鴨的做法，他們家的鴨皮口感非常酥脆，再包入餅皮、沾上甜麵醬以及大蔥，看到照片又想吃了！

墨魚腸米糕

米糕上再放上切片的墨魚腸，墨魚腸就像是火腿一樣有著畫龍點睛的效果，搭配軟Ｑ米糕一起吃，多了甜甜鹹鹹的香氣更豐富。

青絲甘露金目鯛

肉質鮮嫩刺又不會太多，調味的剛剛好不會太搶戲，可以大塊吃魚肉蠻過癮的。

麻香菌菇燴虎掌

用麻油爆炒過的菇類，底下還有豬腳在裡頭，豬腳的口感是Ｑ彈帶有嚼勁的，帶著麻油香啃起來很過癮。

菊花鴨絲蓋帽

端上來想說到底哪裡像菊花，原來是要把蛋皮一片片切開來啦，攤開來就像是菊花的花瓣一樣，裡頭包著爆炒過後的鴨絲，吃起來鍋氣十足，配飯真的可以來個好幾碗。

酸菜鴨架寬粉鍋

用片鴨過後的鴨架煮成的酸菜寬粉鍋，有著鴨肉的鮮甜味還有酸菜的香，煮出來的寬粉超好吃！

戀香螺絲捲

炸銀絲卷撒上花生粉跟煉乳，這種組合怎麼可能不好吃。

桂圓銀耳芋圓湯

清爽的桂圓銀耳湯還搭配上Q彈的芋圓，甜度不會太高，甘甜退火，這種天氣吃最好。

「草根廚房」除了烤鴨厲害外，其他菜色其實都很出色，而且環境跟味道都沒話說，特別是喜歡他們的烤鴨啦，香氣豐富又不會太肥太膩口，還有多種吃法真的是喜歡吃烤鴨人的天堂耶！

草根廚房餐廳

地址：300台灣新竹市東區柴橋路350號 (地圖)

營業時間：星期一、二、三、四、五、六、日 11:30 – 14:00, 17:30 – 21:00

月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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