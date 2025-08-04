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七龍珠主題麥味登！不限時間、無低消　1：1巨型七龍珠、免費漫畫任你看

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

說真的我很少去連鎖早餐店！這次是為了家裡兩位七龍珠迷，特地來林口這間《七龍珠主題麥味登》，雖然麥味登1987年創立至今已有38年歷史，分店遍布全台，但只有林口這家是七龍珠主題店！

店門口就有1:1巨型七龍珠模型，裡面還有免費漫畫，加上不限時間、無低消，用餐空間寬敞又乾淨，根本是七龍珠迷朝聖基地。

七龍珠主題麥味登｜連鎖早午餐迷朝聖地

超吸睛《七龍珠主題麥味登》位在桃園龜山區文昌一街15巷，鄰近林口長庚醫院，從機捷A8長庚醫院站步行約7-8分鐘，交通算是方便，周邊有不少機車格與收費停車場。

  • 地址：桃園市龜山區文昌一街15巷15號

  • 聯絡電話：03-3272211

  • 營業時間：06:30-14:30

門口超壯觀｜七龍珠1:1模型

路過門口超壯觀！還沒進門就忍不住拿起手機拍照，整間店充滿濃濃動漫氛圍，環境乾淨又舒適，難怪假日人氣爆棚，除了七龍珠迷，親子客也都喜歡來這吃早午餐。

門口這隻巨型阿拉蕾太萌了！聽了兒子介紹才知道，她是七龍珠裡的機器人角色，性格天真活潑有超強力量。

悟空師傅龜仙人，應該沒人不認識吧！幽默風趣常常搞笑，比耶手勢好適合它！

自己進去找好位置！桌上掃碼點餐，以連鎖早餐店來說，環境舒適、空間寬敞又明亮。

店裡這些模型都是老闆私藏品！有些我家也有收藏，感覺超有共鳴。

七龍珠主題早餐店｜免費漫畫隨你看！

邊吃早餐邊看漫畫，想得到經典動漫這都有！鳥山明代表作七龍珠人物都能翻閱到。

《七龍珠主題麥味登》漢堡袋子超可愛是史努比！要是七龍珠主題就更完美了～

《七龍珠主題麥味登》店內採自助服務，餐後需自行放到回收區。

你平常不太吃早餐、對連鎖早餐沒興趣？但如果你是龍珠迷，絕對會愛上《七龍珠主題麥味登》！店內超震撼1:1七龍珠巨型模型，周圍裝飾滿滿動漫氛圍，也很適合親子客一起聊龍珠故事。

麥味登-龜山A8長庚店

地址：桃園市龜山區文昌一街15巷15號

聯絡電話：03-3272211

營業時間：06:30-14:30

兒童餐具、兒童座椅：有，無

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：無（周邊停車格／收費停車場）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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