桃園一日遊｜在地人最愛的怎麼吃？潤餅、麵攤、豆花，三間必吃銅板美食一次收

說到桃園八德的大湳商圈，對小編來說就是一個藏滿回憶與美味的老地方。每次走進熱鬧的大湳市場，就像進入一座美食迷宮，從早餐一路吃到下午茶都沒問題。這次特別整理出三間小編實地走訪後愛不釋口的必吃小吃，從傳統麵攤、手工潤餅，到綿密豆花，讓你輕鬆按圖索驥吃遍大湳！

桃園大湳市場美食｜無名市場麵

走進市場就聞香，老味道讓人一口接一口

走進大湳市場，最先吸引小編的就是這家沒有招牌的老麵攤。店裡擺滿各式各樣的小菜、滷味，看得小編眼花撩亂。點了在地人推薦的鴨肉冬粉與榨菜肉絲麵，湯頭清爽回甘，調味簡單卻讓人一口接一口。尤其榨菜肉絲麵，入口那股熟悉的香氣，彷彿回到小時候在市場跟著媽媽吃麵的時光。

圖/ReadyGo

地址：台南市南區金華路二段27巷77號

營業時間：04:00–13:00（週二休）

桃園大湳市場美食｜大肥媽潤餅

現點現包人氣潤餅，料多清爽好安心

市場口的這攤肥媽潤餅，可說是小編吃過最爽口的潤餅之一。現場現包的潤餅皮帶著手工香氣，內餡配料爆炸豐富，有花生粉、高麗菜、蛋酥、豆干等，每一口都吃得到菜的清甜，完全不油膩。最棒的是老闆強調無添加，吃得安心又無負擔。潤餅口感紮實，搭配無糖茶超對味，早午餐來一份超滿足！

圖/ReadyGo

地址：桃園市八德區永豐路與建國路交叉口（市場口）

營業時間：10:00–賣完為止（建議中午前購買）

桃園大湳市場美食｜廣福118豆花店

八德人夏天最愛，20年老牌綿密豆花

店面不大，外觀看起來低調樸實，但一到下午就開始出現排隊人潮。雖然人多，但店員手腳俐落，很快就能輪到小編。這裡的豆花口感超綿密，幾乎入口即化，而且糖水完全不會太甜，吃起來很順口，連平常怕甜食的都覺得很剛好。

圖/ReadyGo

網上還有不少人推薦這裡的燒仙草跟湯圓紅豆湯，份量實在又價格親民，是不少在地人從小吃到大的回憶小吃。小編看店內還掛著「在地經營 20 年以上」的牌子，果然是八德人心中的甜品代表。

地址：桃園市八德區廣福路118號

營業時間：14:30–23:45

大湳市場一日遊常見問題

現場有停車場嗎？

市場周邊設有付費停車格，建議可停在「廣福停車場」或「八德市場公有停車場」再步行前往。

是否適合親子或長輩同行？

適合。市場動線平坦，食物多為軟食與古早味，適合親子共遊或與長輩同行。但人潮多時請注意安全。

豆花店有內用座位嗎？

「廣福118豆花店」有簡單座位，約 6~8 席，熱門時段可能需等候，亦可外帶至附近陰涼處享用。

若要延伸行程，有哪些推薦？

可接續前往「興仁夜市」繼續品嚐美食，或至「八德落羽松大道」、「埤塘自然公園」等地散步拍照。

大湳市場適合幾點去？

建議於早上 9 點至中午前造訪，這段時間攤位最齊全、人潮熱絡，能感受到最道地的市場氛圍。

延伸閱讀 >> 桃園一日遊｜體驗昭和老宅午餐、深夜關東煮、虎頭山夜景，超Chill的桃園週末行程推薦！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」