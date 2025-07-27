立體藝術跨主題對話 桃園「印象多寶格」雕塑聯展驚艷登場！

當現實與幻想交會，當金屬、木頭與樹脂共舞，雕塑不只是物件，更是一種凝結的思維與情感。《印象多寶格》是一場不可錯過的藝術體驗。





▲圖片來源：桃園有藝思FB





《印象多寶格》 – 造形事務所雕塑聯展在桃園隆重展開，集結七位來自國立臺北藝術大學的雕塑藝術家共同創作，以28件風格迥異的當代雕塑作品，構築出一座思想與形式的藝術展覽場域。每件作品猶如一格藏寶箱，封存著藝術家對於當代社會、自然生命與內心世界的探索，邀請觀者靜下心來，一格一格細細觀賞。





▲圖片來源：桃園有藝思FB





七位創作者，七種觀看世界的方式



此次展出的「造形事務所」成員皆有深厚創作經歷，跨足雕塑、裝置、空間藝術等領域。他們的作品中，有人從大自然的紋理中挖掘靈感，有人透過童話式的象徵語彙描繪人性場景，有人以工業材質打造未來感的裝置思維。他們以「一期一會」的精神聚首，用雕塑語言呈現個體對世界的觀照，無論是形體構成還是材質應用，都展現強烈的個人特色與深度。





▲圖片來源：桃園有藝思FB





材質的對話，形式的思辨



本次展覽作品涵蓋多種媒材，包括木、石、金屬、樹脂與複合材料，不僅在視覺上帶來豐富的層次變化，也挑戰雕塑作為藝術載體的界限。觀者不只是「看」，更是在觀看中參與材質的對話與藝術家內在的提問。每一件作品都不只是形體的呈現，更是藝術家對社會、生命、空間與自我感知的詮釋，讓雕塑成為觀看、思辨與感受的載體。





▲圖片來源：桃園有藝思FB





如果你有時間親身前來體驗觀賞一次，就能知道《印象多寶格》–造形事務所雕塑聯展不僅僅是一場普通的展覽，還是一場藝術經驗的共享。走進展場，每一件作品都如同一段凝結的詩句，等著觀者以自己的節奏解讀與感受。在這座充滿創造力與實驗精神的藝術空間裡，藝術家們邀請你共同打開寶盒，重啟對雕塑的感知與想像，也開啟對自身與世界關係的新理解。





【印象多寶格–造形事務所雕塑聯展】

展覽期間：2025/07/09 - 2025/07/27

展覽地點：桃園市政府文化局 3樓第一展覽室





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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