榻榻米座位賞美景！ 苗栗卓蘭秘境「Project C3 Cafe」日式咖啡廳 日式禪風 × 工業風混搭美學

這間位於苗栗卓蘭充滿日式禪意的咖啡廳，不僅是遠離塵囂的療癒景點，更是融合咖啡與盆栽的多功能空間。大片窗景或是榻榻米的用餐區，望出去盡是松柏盆栽，有種日式庭院的氛圍。無論是想找個地方放空喝咖啡、吃甜點，還是拍照打卡，這裡都是苗栗咖啡廳中不錯的推薦。

【Project C3 Cafe】

Project C3 苗栗咖啡廳介紹｜日式禪風 × 工業風混搭美學

Project C3 的「C3」其實代表三個元素： Coffee（咖啡）× Ceramic（陶藝）× Cycling（單車）

這間咖啡廳的創辦人原本就是陶藝與植物盆栽愛好者，同時熱愛單車旅行，因此希望打造一處可結合生活美感、自然藝術與職人精神的空間，可以看到還有丘家盆栽的招牌，而Project C3 Cafe就在裡頭。

從入口處開始，就會看到很多景觀的盆栽，打造一處綠意盎然同時又有日式庭院的氛圍。

Project C3交通與停車方式

Project C3 Cafe 位於苗栗卓蘭郊區，建議自駕前往，導航可直接設定「Project C3 Cafe」或「丘家盆栽教室」，店前空地約可停5～6台車。

Project C3環境氛圍介紹｜日式禪意與山城自然完美交融

走進Project C3，會有一種從城市抽離、回歸靜謐山林的感覺，店面位於卓蘭丘陵間，四周環繞盆栽園藝，門前小徑鋪石、植栽錯落，恍如走進日式庭園。

用餐位置有兩處，右邊那棟內部裝潢融合日式簡約美學與工業風格，以清水模、木質家具與自然採光打造出安靜溫潤的氛圍，同時來到這，首先要到這棟報到候位及帶位，請勿自行找位置坐下喔。

同時這棟也有用餐位置，在預約系統內是『靠窗座位區』，咖啡廳一側的座位咖啡香氛環繞，景色優美，適合2-4人。

用餐空間介紹｜多樣化座位區，打造每種旅人的心靈角落

左邊這棟就是有提供多樣座位區，預約時就可以選擇，不論是想獨自放空、三五好友聚會，還是帶著戀人約會，都能找到適合自己的角落。

榻榻米座位區：人氣日式座位，適合2-5人，靜享禪意風情

採預約制，擁有日式 榻榻米及大片落地窗的對外景觀，適合兩人靜靜喝茶聊天，彷彿在京都的小茶室，限定2小時內用時間，極具儀式感。

窗台座位：面對大玻璃窗，私密舒適，適合2-3人

可邊喝咖啡邊欣賞盆栽景致與陽光灑落，也是很好拍照打卡的用餐位置，而且這區只有2~3人座位，等於是就可以獨享這片窗景及空間。我們在這，喝了咖啡吃了甜點，就這樣放空了兩個小時，很舒服。

一般座位：適合 2-6人，系統隨機安排座位，有機會至榻榻米落地窗旁的座位

一般座位就是會隨機安排其中的位置，甚至是最裡面都有設置一般座位區，因為隨機安排座位，所以運氣好或許可以被安排在榻榻米前，就可以輕易拍攝窗景和榻榻米的空間感。

Project C3菜單與價格資訊

菜單主要以咖啡、花果茶及 飲品為主，可以搭配幾個甜點一起享用，低消則是每人一杯飲品，座位限時2小時。

Project C3餐點推薦｜巴斯克蛋糕與昭和布丁人氣爆棚

【波士頓茶園：150元】

紅茶沖泡著草莓葉、覆盆莓塊，散發出微微的果酸香氣，搭配甜點很適合。

【日式昭和布丁：95元】

濃郁蛋香與焦糖香交織，口感滑順不膩。

【巴斯克蛋糕：95元】

一顆紮實的巴斯克，外層微焦、內餡濃郁綿密，以巴斯克來說份量算是十足，價錢合理。

【手作花語馬卡龍：130元】

一朵花朵形狀的馬卡龍，內餡我選擇伯爵紅茶香，可以中和掉馬卡龍的甜味，茶香味扮演著協調的角色，使馬卡龍吃起來並不會太甜膩，而且小花朵很可愛。

Project C3評價

低消只需要一杯飲品，假日就可以找個窗景座位放空兩個小時，望出去山城及大量綠色盆栽，心情自然地放慢許多，也不禁讓人放空，放下手機享受這片刻的寧靜，咖啡、布丁和巴斯克都很不錯，是滿值得推薦的咖啡廳，分享給大家。

Project C3 Cafe

地址：苗栗縣卓蘭鎮豐田里20-2號

電話：0933-195-236

營業時間：週一～週五 10:00~17:00(16:30最後點單)；週六～週日 09:00~18:00(17:30最後點單)

每週四公休

預約網址：https://reurl.cc/AMx6gj

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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