大溪在地人超推！桃園四家人氣美食一次吃遍～油飯、素肉圓、炸雞、古早麵店全攻略

說到桃園大溪，大家第一個想到的可能是豆干，不過這次我跟著在地人腳步，發掘了四家超人氣的在地桃園美食，從百年油飯到隱藏版炸雞，每一間都讓我想再回訪。趕緊收藏這篇，大溪吃貨散策立刻開跑！

超人氣桃園美食Top1：游記百年油飯

五代傳承的古早味，用一口油飯打開老街的味覺記憶

第一站，我來到大溪老街的傳奇老店——游記百年油飯。這間店傳承五代，在地人幾乎從小吃到大，光這段歷史就讓我滿懷期待。我點了一份招牌油飯套餐，油飯粒粒分明卻不乾，入口有淡淡麻油香氣，搭配香菇與瘦肉，一口接一口完全停不下來。湯的藥燉味非常香濃，裡面的龍骨髓也很Q軟，真的是真材實料不馬虎！

圖/ReadyGo

如果初次造訪，別忘了參考店家出餐區貼的「油飯六吃法」，像我加了些甜辣醬後，整體香氣與鹹甜層次更提升，完全明白為什麼這間能撐過百年。

地址：桃園市大溪區民權路17號

電話：03-388-1681

營業時間：11:00–19:00（週二三公休）

超人氣桃園美食Top2：陳師兄素肉圓

筍乾＋麵輪餡超特別，配上一碗養生何首烏麵超加分

接著走訪的是我這次最驚喜的一家——陳師兄素肉圓。這家的肉圓不是用肉做的，而是以筍乾和麵輪為餡，外皮是蒸製的，軟Q又不油膩，吃起來比一般肉圓還清爽。

圖/ReadyGo

咬下一口，內餡香氣四溢，搭配店家的醬汁，鹹甜平衡剛剛好。不敢吃辣的要注意，他們家的辣椒醬可是會爆香爆辣的！

地址：桃園市大溪區慈湖路24之1號

營業時間：08:00–19:00（週二公休）

超人氣桃園美食Top3：無名炸雞攤

在地人也排隊的神級炸雞，一口咬下直接噴汁

說真的，我完全沒想到大溪的路邊攤能這麼猛！這間無名炸雞攤沒有招牌，每次經過人都超多，果然排隊才是最好招牌。我點了雞翅、雞腿和招牌地瓜，炸雞剛起鍋超香，外皮酥脆、肉質啾西，一口咬下還會噴汁！地瓜也很值得一試，外酥內綿，再撒上梅粉整個靈魂升天～

圖/ReadyGo

地址：桃園市大溪區民權路29號

營業時間：08:00–13:00（週一公休；週六日07:00開賣）

阿蓮麵店：像回到阿嬤家吃麵，切仔麵＋油豆腐＝樸實人情味

像回到阿嬤家吃麵，切仔麵＋油豆腐＝樸實人情味

最後一站，是位在市場裡的阿蓮麵店。店內裝潢簡樸，像是走進鄉下阿嬤家的感覺，一坐下就聞到濃濃的油蔥酥香。我點了切仔麵，湯頭鹹香剛好，麵條Q彈不軟爛，搭配滷得入味的油豆腐與辣椒醬，簡單卻讓人感動。這裡也有不少人早餐就來報到，據說老顧客不少，一碗麵吃的是日常，也是回憶。

圖/ReadyGo

地址：桃園市大溪區民權路19號

營業時間：06:00–13:30（週五公休）

桃園美食大溪一日遊行程表

一次規劃四間在地人氣小吃，走跳老街不踩雷

09:30【大溪橋】：拍攝拱橋與河岸風光，沿大漢溪散步，享受早晨的寧靜氛圍。

10:30【游記百年油飯】：走訪百年老店，品嚐麻油香氣濃郁的招牌油飯與胡椒豬肚湯，展開美食旅程。

11:30【大溪木藝生態博物館 壹號館】：參觀木藝文化館，認識台灣工藝歷史，也能在日式建築前拍照打卡。

12:30【陳師兄素肉圓】：午餐時間享用在地人氣素食，推薦招牌素肉圓搭配溫潤順口的何首烏湯麵。

13:30【大溪老街】：沿著老街探索各式豆干店、木作工坊與傳統甜點小吃，感受濃濃古早味。

15:00【無名炸雞攤】：品嚐排隊人氣炸雞與梅粉地瓜，作為午後點心的絕佳選擇。

15:30【和平老街與福仁宮】：造訪古蹟廟宇與石板街區，深入大溪歷史文化核心。

18:30【阿蓮麵店】：以在地人日常的切仔麵與滷味為旅程收尾，享受簡單樸實的晚餐。

桃園美食常見問題

哪一間是大溪早餐最推薦的店？

《阿蓮麵店》與《陳師兄素肉圓》都非常適合當早餐。阿蓮麵店清晨六點就營業，主打切仔麵、餛飩湯與燙青菜，吃完精神百倍。

無名炸雞攤什麼時候營業？容易買到嗎？

炸雞攤營業時間為每日早上 08:00 到 13:00（週一休息），建議越早去越好，熱門品項常常早早售完，特別是假日人潮較多。

素肉圓裡面是什麼？吃起來會不會無味？

《陳師兄素肉圓》的內餡主要是筍乾與麵輪，外皮是蒸的Q彈不油膩，搭配微甜的醬汁與店家自製辣醬，味道濃郁且層次豐富，即使平常不吃素也會愛上！

這四間店的距離遠嗎？可以一次排進一日遊嗎？

這四間店都位於大溪老街周邊，步行即可抵達。建議早上從《阿蓮麵店》或《素肉圓》開始，接著中午吃《游記油飯》，下午當點心來份《無名炸雞》，剛好安排成一日美食散步行程。

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