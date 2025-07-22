桃園親子景點推薦 「Wabo Wabo冒險水樂園」2025最新攻略，九大氣墊戲水區暑假限定快閃！

暑假想帶孩子去玩水消暑，卻不想舟車勞頓跑海邊？桃園市區就有最新潮的水上樂園「Wabo Wabo冒險水樂園」！本文將帶你深入了解園區內豐富設施、營業資訊、票價優惠及交通攻略，輕鬆規劃一場親子玩水的一日遊。

桃園親子景點推薦｜WaboWabo冒險水樂園

WaboWabo冒險水樂園是桃園市區最新的大型氣墊水上樂園，以美式潮流與怪趣造型打造九大戲水區域，從可愛風到刺激挑戰通通有，適合大小朋友一同玩樂。

首先推薦的是三個絕對不能錯過的「經典滑道設施」：熱浪滑水道、深海章魚灣和海盜樂灣。熱浪滑水道高達三米，速度感十足，孩子一滑再滑完全停不下來。

圖/ReadyGo

緊接著的深海章魚灣則是人氣最旺的拍照熱點，粉紅巨型章魚氣墊和香蕉船讓大人也忍不住多拍幾張照片。海盜樂灣的設計融合乾濕設施，不管是從滑梯衝下來還是搭橡皮艇漂移，都有種小冒險的感覺，是小孩眼中最酷的一區。

圖/ReadyGo

必來「親子互動競技區」，這裡設有水波足球、水花排球與泡泡乾冰區，非常適合全家一起同樂。水波足球場有遮陽設計，大人小孩混齡對踢也不怕曬傷；水花排球更是讓爸媽找回青春的秘密基地，一邊濕身一邊爆笑超療癒。

圖/ReadyGo

玩了一整圈後，大家的體力幾乎快見底。我們點了一份彩虹雪花冰，沁涼入口的瞬間，簡直就是對辛苦滑水一整天的犒賞。

圖/ReadyGo

本園區以氣墊設施與淺水池為主，建議自備換洗衣物、毛巾與防曬用品，方便舒適享受戲水時光。想增加玩水樂趣，別忘了帶上水槍參加園區熱鬧的水槍大戰！為維護園區整潔，禁止攜帶外食，如有餐點請於入口處休憩區用餐完畢再入園。另可加入官方LINE，即可免費領取園區拍攝的紀念沖洗照，留下夏日美好回憶。

人氣九大設施一次看

章魚造型拍照點：即便不下水，也能拍出可愛的紀念照片。

熱浪滑水道：三米高滑水道，刺激滿點，適合身高120cm以上孩童。

深海章魚灣：巨型粉紅章魚滑水道與氣墊香蕉船，最受歡迎的打卡熱點。

雨林探險島：動物造型氣墊，安全設計，小小孩也能安心玩耍。

水波足球：帶有遮陽設計的氣墊足球場，適合親子競技互動。

水花排球：遮陽球場，讓大人也玩到盡興的排球比賽區。

蹦蹦冰山島：攀爬與彈跳雲朵床，訓練孩子體能的絕佳選擇。

海盜樂灣：海盜造型滑梯結合橡皮艇，乾濕設施一次滿足。

泡泡乾冰區：夢幻的泡泡乾冰拍照區，深受小朋友喜愛。

Wabo Wabo冒險水樂園資訊

地址：桃園市桃園區同安街860巷66號（原大魯閣賽車道旁）

營業時間：2025年6月21日至9月30日，每日09:00–21:00（最後入園時間19:00）

票價資訊：未滿三歲免費入場

開幕優惠：2025年6月21日至6月30日，每人390元（原價450元）

停車資訊：設有專屬收費停車場（當日最高100元）

設施提供：免費更衣室、沖洗區、吹風機

Wabo Wabo冒險水樂園常見問題

現場購票方式有哪些？

現場購票後以手圈入場，可任選暢玩三小時。

園區內有哪些飲食選擇？

販售區提供剉冰、飲料、啤酒、熱狗、餅乾等多種餐點，價格親民且適合補充體力。

若天氣不佳，園區會營業嗎？

一般小雨正常營業，但如遇豪大雨或雷雨，建議先確認官方公告。

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