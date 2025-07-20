竹科人週末小旅行推薦！ 「寶山小西湖」讓人一秒走進山水畫布

有種美，是不喧囂、不鋪張，只需靜靜存在著就讓你駐足不前。寶山小西湖以拱橋、湖影與林間生態，輕聲訴說大自然的浪漫。









住在竹科附近的居民有福了！距離園區車程約20分鐘，就能遠離塵囂、抵達寶山鄉的「小西湖」。這片原為農家蓄水用的埤塘，經由農村再生計畫重新規劃，化身為結合生產、生活與生態的「三生農塘」，也讓它獲得了「台版小西湖」的美名。來到這裡彷彿走入山水畫中，滿眼綠意與靜謐湖景，讓人不由自主地放慢腳步，沈浸其中。





▲圖片來源：竹縣好好玩FB





輕鬆漫步的環湖木棧道



寶山小西湖設有約400公尺長的環湖木棧道，路面平整、林蔭覆蓋，即便在盛夏也涼爽舒適。沿途可見一座拱形灰白橋優雅地橫跨湖心，倒映在鏡面般的水中，美得猶如仙境。走在木棧上，時而可見幾隻鴛鴦與白鴨在湖中悠游，為靜謐景色增添了幾分靈動與趣味。





▲圖片來源：竹縣好好玩FB





自然生態的戶外教室



除了如畫的風景，寶山小西湖更是一座生態豐富的戶外教室。樹梢間常見台灣藍鵲與五色鳥振翅飛過，耳邊傳來布穀鳥輕唱，水畔則偶爾可見松鼠追逐、青蛙鳴唱、蜻蜓翩飛。這裡不僅適合拍照、散步，更是帶孩子認識自然、親近生命力的理想場所。





▲圖片來源：竹縣好好玩FB





午後時分，微風拂面，陽光輕灑湖面，將整個湖區染上金橘色光影。湖面倒影閃閃發亮，讓人彷彿置身夢境之中。無論是情侶同遊還是家人共聚，這一刻的美景總讓人不捨離去。寶山小西湖，不需要門票、不需長途跋涉，只要踏出一步，便能擁抱自然、收穫心靈的平靜與感動陽光。





▲圖片來源：竹縣好好玩FB

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【寶山小西湖】

景點地址：新竹縣寶山鄉新湖路三段300號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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