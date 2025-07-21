桃園免費夢幻展登場！走進會呼吸的「菌村漫遊」藝術世界
菌絲不只是自然界的連結魔法，現在也成為藝術創作的新靈感！桃園《菌村漫遊》藝術教育特展打造一場從感官出發的藝術之旅，免費開放參觀，讓你從「玩」中體驗創作、探索記憶、連結生命。
走進馬祖新村，彷彿踏入一張由菌絲織成的藝術之網。《菌村漫遊》藝術教育特展以「菌絲」作為創作靈感，結合展場空間與裝置設計，讓藝術如微生物般潛伏、蔓延、連結，悄悄進入觀者的感官與記憶。展覽強調「用身體感知藝術」，鼓勵觀展者用眼睛看、用耳朵聽、用鼻子聞、用雙手觸碰，從多感官開啟一場無聲卻深刻的藝術漫遊。
此次展覽設計上處處驚喜，將整個展場打造為「菌菇宇宙」般的沉浸世界。觀眾可在互動區感受裝置回應、在光影中穿梭，甚至從空間中嗅出自然的氣味。無論是單純參觀或拍照打卡，每一步都能讓人驚呼連連，完全跳脫傳統靜態展覽的印象。特展也特別適合親子同行，透過感官接觸藝術，打開孩子的創造力與想像力。
除了展覽內容豐富，本次《菌村漫遊》更精心設計10場創意十足的體驗活動，包括：「我の菇菇標本」、「光影魔法屋」、「來造嗶嗶電波塔」等工作坊，融合自然、生物、聲音與科技等多元素，讓大朋友小朋友都能透過動手實作，建立與藝術之間的有感連結，留下難忘的創作記憶。這些課程不只創意爆棚，更充滿教育意義，讓藝術真正融入生活。
展覽自7月5日至8月23日於桃園中壢馬祖新村「馬幼藝所」展出，期間免費開放民眾參觀。作為今夏桃園最具創意與感官魅力的藝術活動，《菌村漫遊》無論是藝術愛好者、親子家庭或拍照控，都不容錯過。快安排時間走一趟馬祖新村，用眼睛、鼻子、耳朵和雙手，一起「玩」出屬於你的藝術超能力！
展覽期間：7月5日至8月23日
展覽地點：桃園中壢馬祖新村「馬幼藝所」
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