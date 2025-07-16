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中壢美食｜深掘老饕私藏的桃園巷弄美食！花生芝麻霜淇淋、傳統客家甜點「牛汶水」、復古客家菜館

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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想找個午後小旅行，吃點特別又不踩雷的在地美食嗎？這次跟著我們深入桃園中壢巷弄，尋找只有在地老饕才知道的私房老味道。這三間隱藏在巷內的經典老店，不只充滿人情味，更保留了中壢最原始的風味記憶。從冰涼濃郁的霜淇淋、暖胃的傳統甜品，到懷舊復古的炒菜館，一站接一站吃好吃滿！

張豐盛商行

百年堅果老舖，霜淇淋成夏日排隊名物

走進中壢中正路，就能聞到空氣中飄來的濃郁花生香，這就是百年堅果老舖「張豐盛商行」的魅力所在。這裡除了販售經典花生糖、芝麻醬、堅果禮盒，更讓人驚豔的是它們家的霜淇淋！推薦必吃：可選擇淋上自家製的花生醬或芝麻醬，風味更上一層。花生＋芝麻霜淇淋組合：入口香濃綿密，濃而不膩，是夏日消暑神器！

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地址：桃園市中壢區中正路349號

時間：09:00–17:30

小提醒：中午過後開始供應霜淇淋，平日也常有不少人排隊。

劉媽媽菜包

客家手工粿老店，草仔粿香氣撲鼻

創立超過三十年的劉媽媽，以客家手工粿類聞名，不論是清甜的蘿蔔絲菜包、香氣濃郁的芋頭包，還是滿滿艾草香的草仔粿，樣樣都是用心揉製的傳統好味。尤其那薄皮菜包，一咬下去還帶著糯米皮的Q度，搭配蝦米與蔬菜的鹹香餡料，讓人忍不住一顆接一顆。

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地址：桃園市中壢區中正路268號

營業時間：24 小時營業（全年無休）

答嘴鼓傳統甜品小舖

牛汶水、擂茶豆花，找回失落的客家甜品

在民權路轉角處，你會發現這家溫暖的小舖「答嘴鼓」，以復古木窗與傳統器具打造懷舊氛圍，這裡賣的是中壢越來越少見的客家甜品。不能錯過的招牌：牛汶水：Q彈糯米糰子浸在微辣的黑糖薑汁中，一口下去，暖身又暖心。其他還有擂茶豆花、仙草凍、米苔目等選項，甜度剛好不膩口。

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地址：桃園市中壢區民權路42號

時間：10:00–22:00（週一可能公休）

阿爸的情人

復古風老味館子，鹹香下飯、老派又有趣

別被店名嚇到，「阿爸的情人」其實是一家超有人情味的復古風餐館！一樓是像雜貨店般的老物展示，走上二樓，彷彿穿越回 1980 年代的老台灣。這裡不是觀光餐廳，而是一家能讓你吃到「回憶」的老味館子。

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推薦必吃料理：阿爸炒、炒大腸、竹筍肉絲：鹹香夠味，超下飯！豬油拌飯只要15元，拌上老滷汁，吃一碗還想再來一碗。再配一壺「粗茶」，完美解膩又有味。

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地址：桃園市中壢區中山路401號

時間：17:00–24:00（只營業晚上）

中壢美食常見問題

張豐盛商行霜淇淋有推薦的用餐時間或避開人潮的時段嗎？

張豐盛霜淇淋約中午供應，建議11:30前抵達可避開人潮。

此趟行程是否適合親子旅遊？

親子族群可選擇張豐盛與答嘴鼓，甜品與冰品都深受小朋友喜愛。

張豐盛商行要如何抵達？從中壢車站出發怎麼走？

騎乘 YouBike 或使用公車（202、206、132等）皆可快速抵達中正路與民權路口。建議導航輸入「張豐盛商行」做為起點。

延伸閱讀 >> 影｜桃園美食｜桃園爆紅景點『老街溪』！比臉大兩倍的印度烤餅，好拍又好吃！

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