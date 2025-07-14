三義藝文巡遊　從展覽、生態到手作，與山城共生共鳴

【圖／文：行遍天下】

苗栗群山環抱間，矗立著一座美得低調卻深刻的藝術殿堂——「許文融美術館」。它不只是收藏與展出的場所，更像是一座心靈的靜室，引領人們走進一場藝術與哲思交織的旅程。這裡承載著藝術家對生命的體悟與土地的情感，也是一段與山城共生共鳴的深情篇章。

這不是一座誕生於冷冰冰設計圖中的藝術空間，而是許文融教授耗費5年心力，以「送給60歲的自己一份禮物」的心情，一筆一畫、一磚一瓦所築起的夢想之地。從台中搬來三義，他說，三義這裡有一種靜靜的吸引力，讓人有種讓想把生活安放於此的感覺。

▲圖片提供：許文融美術館

原本只是想找個方便創作的住所，卻因一棟連棟別墅的緣分，落地生根。眼看藝術家朋友的作品在他們過世後無人整理、四處流散，他開始想：「如果有一座美術館，能長久保存自己創作，會不會更有意義？」這念頭像種子般落在三義，慢慢發芽。曾繪製320公尺《臺灣風物圖》與書寫1,100公尺佛經長卷，如今創作生涯最宏大的「雕塑」許文融美術館，已於2025年3月下旬盛大落成。美術館外觀以不規則山形構築，外牆鑲嵌1,200字不鏽鋼草書經文，彷彿一座鏤空的書法雕塑，這不只是展覽作品的空間，它本身就是藝術的一部分。

▲圖片提供：許文融美術館

DATA

許文融美術館

地址：三義鄉雙湖村雙草湖176號

電話：037-873-199或0970-911-815

FB：許文融美術館

時間：週四至日10:00-17:00(參觀需預約)

門票：低消＄1,000/人(可抵館內藝術品/週邊商品/飲品/小食茶點等＄1,200消費)，團體預約另外諮詢





美術館周邊順遊

欣賞了震撼人心的美術館是否有些意猶未盡？不妨將旅程延伸到周邊景點，來場更貼近自然與文化的深度體驗。無論是前往休閒農場品嚐蔬食美味，走進木雕博物館探索木藝之美；認識火炎山生態與地貌，讓三義之旅更添豐富層次。





位於苗栗三義的卓也小屋度假園區，自2004年導入藍染工藝，創立「卓也藍染」品牌，設立天然染色工坊，園區融合自然生活與人文工藝，讓旅人感受山居歲月靜好。現在卓也小屋推出豐富有趣的「漫步生活一日遊」，內容遊程除了體驗藍草採摘、藍染DIY，也別錯過嚴選在地小農有機食材製作的蔬食料理，講究天然好味道同時呈現繽紛的自然之美，打造兼具文化深度與飲食質感的休閒體驗。

▲圖片提供：台灣休閒農業發展協會

▲圖片提供：台灣休閒農業發展協會

▲圖片提供：台灣休閒農業發展協會

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卓也小屋渡假園區

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下1-9號

電話：037-879198

時間：09:00-17:30

消費：一日遊原價1,219元/人，農遊超市優惠價1,020元。包含入園費+午或晚餐擇一+藍染DIY+藍染棉麻袋+柿柿如意吊飾+藍染商品85折優惠券





來到三義，除了感受山城的寧靜與藝文氣息，別錯過這座以木雕為主題、融合禪意與設計感的木雕博物館。自1995年開館以來，已邁入第30年，是台灣首座以木雕藝術為核心的專業館舍。2025年特別推出「30週年館慶特展」，展至7月13日，以棕、黃、藍三色象徵木雕從扎根、茁壯到拓展的三個階段，引領觀眾一覽其深厚底蘊與創新風貌。展場空間運用木紋清水模與洗石子質材，結合自然光線，完美襯托木雕之美。除了靜態展覽，館內亦定期開設木雕主題課程，邀旅人親手刻劃創意痕跡，為這趟充滿藝術氣息的旅程添上一抹驚喜。

▲圖片提供：三義木雕博物館

▲圖片提供：三義木雕博物館

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三義木雕博物館

地址：苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號

電話：037-876-009

網址：https://wood.mlc.gov.tw/

時間：週二至日09:00-17:00(16:30後停止售票及入館）；週一休館

門票：全票80元、優待票50元(苗栗縣縣民)、學生票50元





踏入三義火炎山生態教育館，彷彿開啟一座自然寶藏盒，不僅欣賞火炎山的壯麗奇景，更展開一段深入地景與生態文化的知性旅程。這裡是國內少見以地景為主題的教育場域，鄰近火炎山自然保留區，規劃多元環境教育課程，包括「導覽解說＋石虎紀錄片欣賞」、「探索岩石趣」、「遇見石虎」等主題活動，帶領大小朋友從岩石、化石、野生動物到地方產業，一探火炎山的自然奧秘。現場亦提供鐵砂 DIY、香草包製作等體驗，透過趣味互動，讓生態保育與在地文化的意義深植人心。

▲圖片提供：林業及自然保育署新竹分署火炎山生態教育館

▲圖片提供：林業及自然保育署新竹分署火炎山生態教育館

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火炎山生態教育館

地址：苗栗縣三義鄉中正路73號

電話：037-878-851

網址：https://hoyenshan.org/

時間：週五至日或國定假日09:00-17:00

門票：免門票，另提供導覽服務及影片欣賞





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