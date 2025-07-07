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「潛浸海洋」奇幻之旅 亞洲超人氣光影特展與Xpark跨界展演登場

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Xpark 暑假推出《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋～》全新展演內容。　圖：Xpark／提供
Xpark 暑假推出《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋～》全新展演內容。　圖：Xpark／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】日本西武集團旗下台灣首座都市型水生公園Xpark」，棲息了超過300種、30,000隻多樣化生物。作為台灣首座日式都會型水生公園，即將在今年暑假迎來開幕5週年的里程碑。首度與在日本、上海、香港…等地大獲好評的沉浸式藝術展《NAKED OCEAN》展開盛大合作。同時也是該特展首次與水族館進行跨界展演。

活動主題《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋～》，將要帶大家進入一處有著真實的海洋生物，又與數位藝術全面融合的奇幻空間「理想之海」。透過聲音、光影的流轉及肢體動作的表現，一場與生命共鳴的全新海洋旅程即將展開，為來館民眾提供前所未有的沉浸式體驗。

▲流動之境：隨著水流節奏的變化，您的動作也將與水母一同妝點這片流動世界。　圖：Xpark／提供
▲流動之境：隨著水流節奏的變化，您的動作也將與水母一同妝點這片流動世界。　圖：Xpark／提供

館內透過這次大規模升級，除了展現藝術的美感，更希望以融合環境教育的視角，打造出一種嶄新的教育娛樂體驗。讓所有的大朋友小朋友都能透過五感，學習海洋的多樣性與其生態的珍貴。這次是《NAKED OCEAN》系列的進化之作，唯有在 Xpark 這樣的場域才能實現。現實與數位交融的嶄新沉浸式藝術，將透過感官引導民眾思考未來與海洋之間的關係。

▲您的每一個動作都能喚醒生命、引導魚群，讓整個空間因您而充滿生機。共同創造一場屬於「共生」的沉浸式參與體驗。　圖：Xpark／提供
▲您的每一個動作都能喚醒生命、引導魚群，讓整個空間因您而充滿生機。共同創造一場屬於「共生」的沉浸式參與體驗。　圖：Xpark／提供

創立於1997年，活躍於世界各地的創意公司「NAKED, INC.」，跨越各種文化與領域；現實與虛擬，透過藝術與科技，將根植於電影的強烈敘事性和世界觀與新世代特有的技術相結合，為時代創造新場景，也創造出全新的體驗與感動。代表作有「NAKED 櫻之新宿御苑」夜櫻光雕秀、「NAKED FLOWERS 世界遺產．二條城」沉浸式花海光影展、與新加坡首屈一指的動物園「萬態野生動物世界」的合作等。

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