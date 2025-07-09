苗栗親子一日遊｜飛牛牧場＋台鹽園區＋白沙屯小吃，一人不到500元！

親子旅遊不必花大錢，苗栗通霄這條一日遊路線就是最超值的選擇。從餵牛擠奶、泡腳放鬆，到品嚐廟前在地小吃，一人不到 500 元就能輕鬆走遍牧場、觀光園區與文化景點，豐富又好玩，特別適合親子出遊與小資族週末輕旅行。

苗栗親子一日遊｜飛牛牧場

餵牛擠奶、草原奔跑，孩子放電首選

如果說苗栗哪裡最適合孩子放電、親近動物，飛牛牧場絕對榜上有名！牧場佔地廣大，有超多互動活動等著你：餵牛牛、擠牛奶、看鴨BB遊行、摸羊咩咩，還能享受大片草原自由奔跑，爸媽也能在樹蔭下悠閒看著孩子玩耍。

圖/ReadyGo

除了動物互動，Klook 訂票還會送迎賓乳製品與鮮乳冰淇淋，讓你邊玩邊吃更超值！園區內還有特色乳品販售區、DIY體驗教室與親子遊戲區，是放假全家出遊的理想選擇。

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飛牛牧場免費體驗活動

擠牛奶（自由體驗）：07:00、11:00、14:15、17:00（免費體驗，需提早15分鐘至「乳牛媽媽的家」集合）

餵小牛喝奶：09:30、15:00（名額有限，先到先得）

鴨BB大遊行：10:00、13:45、假日額外場次16:00（熱鬧遊行活動非常治癒）

地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號

營業時間：08:00–17:00

消費方式：門票 $320（原價$345，可上網預訂享優惠），停車費 $50

推薦亮點：鴨BB遊行、餵動物、親子遊戲區、乳製品試吃

苗栗親子一日遊｜台鹽通霄觀光園區

泡腳放鬆＋免費玩水，寓教於樂首選

玩完牧場別急著回家！往通霄鎮區前進，來到完全免門票的「台鹽通霄觀光園區」。這裡有親水廣場、泡腳池、鹽文化展覽館、DIY體驗與特色美食，寓教於樂又能消暑放鬆。

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夏天可以讓孩子在親水廣場奔跑玩水，大人則可坐在泡腳池放鬆雙腿；還能吃到限定的鹽滷豆花、鹹蛋黃冰棒、鹽味手作小餅乾，結合在地鹽業文化與美食創意。

地址：苗栗縣通霄鎮內島里122號

營業時間：09:00–17:00

消費方式：免費參觀

推薦亮點：免費泡腳、鹽滷豆花、超大寶特瓶造景超好拍！

苗栗親子一日遊｜白沙屯拱天宮

百年媽祖廟＋廟前小吃大集合

來通霄，怎能錯過有「進香文化重鎮」之稱的白沙屯拱天宮？這座擁有超過百年歷史的媽祖廟，是香客雲集、信仰中心，也有濃厚的在地人情味。

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更棒的是，廟前就是在地美食天堂！只要帶 $130，就能買到「東北香粑粑」三種超人氣點心組合（鹹香豬肉餅、黑糖麻糬餅、芝麻花生餅），一次滿足甜鹹口味。還有滷味、豆花、花枝丸等銅板美食，讓你邊走邊吃，收服大人小孩的胃。

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地址：苗栗縣通霄鎮白東里8號

營業時間：全天開放（建議白天造訪）

推薦亮點：拱天宮文化體驗、廟前必吃小吃「香粑粑」套餐

行程安排建議

一日遊建議時程，玩得剛剛好

09:30–12:00 飛牛牧場：餵動物＋草原跑跳＋擠牛奶

12:30–13:30 白沙屯拱天宮：拜媽祖＋小吃巡禮

14:00–15:30 台鹽通霄園區：泡腳池放鬆＋DIY體驗

苗栗親子景點常見問題（FAQ）

這三個景點交通方便嗎？

建議自駕最順暢，飛牛牧場與台鹽園區皆設有停車場；拱天宮可停路邊或步行前往。

適合哪個年齡層的孩子？

飛牛牧場適合3歲以上兒童，台鹽園區及拱天宮也友善推車與年長者。

這條行程可以半天完成嗎？

可彈性調整為半日遊，但推薦安排一整天會更從容、更充實。

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