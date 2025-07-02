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百年宿舍蛻變文化聚點！苗栗出磺坑「微光之丘」正式啟用

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：苗栗縣政府
▲圖片來源：苗栗縣政府

誰說歷史只能塵封？在苗栗公館鄉，一棟老宿舍化身書香、展覽與在地體驗交織的新天地──「微光之丘」，不只是空間的重生，更是文化與生活的溫柔對話。



苗栗縣政府攜手文化部與台灣中油，共同修繕公館鄉「出磺坑」的油礦歷史建築群，讓這些見證地方發展軌跡的老建築再次煥發光彩。此次重點修繕的六號處長宿舍，特別由銅鑼鄉知名的「微光書旅」進駐，以「微光之丘」為名活化經營，正式轉型為結合書店、展覽、在地文化體驗與旅宿功能的創意空間，為苗栗注入新型態文化能量。


「微光書旅」再出發，延續地方創生能量

早在銅鑼火車站倉庫改造「銅鑼灣一八九五文化生活館」時，微光書旅便展現出其對地方文史保存與文化經營的深厚實力。此次進駐出磺坑，更是一次歷史與創意的深度融合。在「微光之丘」中，民眾可穿梭於保留日式風格的建築空間，感受礦業遺跡的故事，並在茶香、書香交織中體驗不同於日常的文化氛圍。


▲圖片來源：苗栗縣政府
▲圖片來源：苗栗縣政府


開幕盛典雲集各界，見證地方創新轉型

6月27日開幕當日，現場氣氛熱烈，苗栗縣長鍾東錦、當地鄉長與議員皆蒞臨共襄盛舉，更有總統府資政姚嘉文與客家委員會副主委邱星崴出席支持。姚嘉文更盛讚微光書旅長年在地耕耘有成，並表示對「微光之丘」未來在出磺坑帶動人文活絡與地方觀光發展寄予厚望。


▲圖片來源：苗栗縣政府
▲圖片來源：苗栗縣政府


文化深根在地，「微光之丘」點亮苗栗風景

作為文化再生的重要節點，「微光之丘」不僅是空間的轉型，更是地方人文價值的展現。透過書籍、展覽與體驗活動，這裡將成為串聯居民、旅人與藝術創作者的平台，讓更多人看見苗栗不只有山水與客庄，還有動人的歷史記憶與文化創意。期待這道「微光」，持續在山城中閃耀溫柔而堅定的光芒。


▲圖片來源：苗栗縣政府
▲圖片來源：苗栗縣政府


【六號處長宿舍「微光之丘」盛大啟用】

景點地址：可直接搜尋「出磺坑6號處長宿舍」


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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