台北療癒系藝術展推薦！「大石曉規」用溫柔陪你迎向新年

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


正在華山文創園區展出的《幸運住在這裡 Where Luck Begins》是一場關於日常、陪伴與安心的藝術展覽，由日本藝術家大石曉規（Akinori Oishi）創作。他以標誌性的角色與純真的線條，描繪那些不張揚卻真實存在的祝福——那些藏在生活裡、陪我們走過每一天的小小幸運。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


迎馬祈願，關於前行的另一種想像

在馬年之際，大石曉規將「迎馬祈願」轉化為一種溫柔的想像。這裡的前行，不是奔跑、不需要比較，而是一步一步，慢慢走向屬於自己的位置。展覽中的角色不急著出發，而是陪你站在原地，確認此刻的安心，讓前進變成一件不必害怕的事情。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


藍色世界裡的角色，成為祝福的形狀

走進展場，觀眾會被帶入一個安靜的藍色世界。熟悉的角色化身為承載祝福的象徵，靜靜地存在於空間之中。他們不說話，卻彷彿在提醒你：你不需要做得更好，才能被幸運找到。只要停下來，幸運就已經在這裡。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


在華山停下腳步，感受幸運正在發生

《幸運住在這裡》於多納藝術華山館展出，座落於華山1914文化創意產業園區。這不只是一場觀看作品的展覽，更像是一段留給自己的時間，在新年之際，重新感受陪伴、安心與「幸運正在發生」的那一刻。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【幸運住在這裡 Where Luck Begins－大石曉規的迎馬祈願】

展期：即日起至2月23日

地點：多納藝術華山館（華山1914文創園區）


