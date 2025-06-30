彰化人也認證！苗栗打卡名店「老字號肉圓」 招牌必點「皮厚Q+靈魂醬汁」 在地人教點「這一套」最懂吃

彰化人也認證！彰化肉圓名店多不勝數，而苗栗這家老字號肉圓連彰化人都大推，醬汁更具特色有靈魂，在地人分享「偏大的肉圓皮厚Q」、「苗栗人應該都吃過」。

圖／IG@mirumo0201授權

位於苗栗中山路上這家「湯家大肉圓」時常能見到排隊人潮，有別於印象中的紅白醬，湯家則是搭配獨門韭菜醬油，吃起來格外清爽解膩，肉圓皮偏厚有嚼勁，內餡吃得到香脆筍丁口感更豐富，是在地人從小吃到大的古早味。

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除了招牌肉圓必點外，店家的特色熱狗也是桌上佳餚，此熱狗非彼熱狗，比較像是口感紮實的黑輪，是很有地方特色的一款小吃，在地人分享懂吃點法是「肉羹+熱狗」一套，吃起來最對味。

湯家大肉圓

地址：苗栗縣苗栗市中山路713號

營業時間：8:00-17:00（週二公休）

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