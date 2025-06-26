樹林最強「起司瀑布牛排」開分店！平日限定「免費升級炙燒起司」現省60 「高水準自助吧」被網狂讚：對得起價格

起司腦袋暴動！樹林爆紅「起司瀑布牛排」插旗新莊，限定推出「免費升級炙燒起司」，現省60元享用超狂牽絲，新莊人手刀衝吃平價牛排。

圖／風神樹林大眾牛排粉專

圖／FB網友朱立威授權

實現你的起司自由！樹林在地開業40年「起司瀑布牛排」曾洗版IG及上遍各大美食節目，衝擊視覺的超長牽絲起司光看就讓人口水直流。現在不用去到樹林，在新莊就能吃到同款美味，「風神樹林大眾牛排」新莊店限定推出「無條件升級炙燒起司」活動，即日起至8/31的週一至五午餐時段11:30-15:00，到店點排餐免加價即升級為價值60元的爆夯「炙燒起司」口味。

圖／FB網友朱立威授權

圖／FB網友朱立威授權

圖／FB網友朱立威授權

圖／FB網友朱立威授權

除了超狂排餐外，「風神樹林大眾牛排」內用還有自助吧吃到飽，義大利麵、湯品、沙拉、精選小菜和炸物、爆米花，再到各式飲料及霜淇淋統統任你吃，網友點評「是很有質感的自助吧 可以吃得出來用料很實在」、「自助吧十分用心，整體來說很對得起它的價格喔」、「自助吧水準高」。

圖／FB網友朱立威授權

圖／FB網友朱立威授權

風神樹林大眾牛排 新莊店

地址：新北市新莊區中正路516之31號

電話：0926951686

粉絲專頁：https://reurl.cc/NYz1nk

免費升級炙燒起司

活動期間：即日起-2025/8/31 週一至五午餐時段11:30-15:00

優惠內容：排餐可以原價無條件升級成「炙燒起司（原價60元）」，不須加價

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」