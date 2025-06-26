快訊

政壇人士介入…李大維新書揭秘 蔡英文演說為何被稱「未完成的答卷」

新北瑞芳傳槍響！犯嫌疑財務糾紛闖水產行 1員工中3槍緊急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

樹林最強「起司瀑布牛排」開分店！平日限定「免費升級炙燒起司」現省60 「高水準自助吧」被網狂讚：對得起價格

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／FB網友朱立威授權及風神樹林大眾牛排粉專
圖／FB網友朱立威授權及風神樹林大眾牛排粉專

起司腦袋暴動！樹林爆紅「起司瀑布牛排」插旗新莊，限定推出「免費升級炙燒起司」，現省60元享用超狂牽絲，新莊人手刀衝吃平價牛排。

圖／風神樹林大眾牛排粉專
圖／風神樹林大眾牛排粉專

圖／FB網友朱立威授權
圖／FB網友朱立威授權

實現你的起司自由！樹林在地開業40年「起司瀑布牛排」曾洗版IG及上遍各大美食節目，衝擊視覺的超長牽絲起司光看就讓人口水直流。現在不用去到樹林，在新莊就能吃到同款美味，「風神樹林大眾牛排」新莊店限定推出「無條件升級炙燒起司」活動，即日起至8/31的週一至五午餐時段11:30-15:00，到店點排餐免加價即升級為價值60元的爆夯「炙燒起司」口味。

圖／FB網友朱立威授權
圖／FB網友朱立威授權

圖／FB網友朱立威授權
圖／FB網友朱立威授權

圖／FB網友朱立威授權
圖／FB網友朱立威授權

圖／FB網友朱立威授權
圖／FB網友朱立威授權

除了超狂排餐外，「風神樹林大眾牛排」內用還有自助吧吃到飽義大利麵、湯品、沙拉、精選小菜和炸物、爆米花，再到各式飲料及霜淇淋統統任你吃，網友點評「是很有質感的自助吧 可以吃得出來用料很實在」、「自助吧十分用心，整體來說很對得起它的價格喔」、「自助吧水準高」。

圖／FB網友朱立威授權
圖／FB網友朱立威授權

圖／FB網友朱立威授權
圖／FB網友朱立威授權

風神樹林大眾牛排 新莊店

地址：新北市新莊區中正路516之31號

電話：0926951686

粉絲專頁：https://reurl.cc/NYz1nk

免費升級炙燒起司

活動期間：即日起-2025/8/31 週一至五午餐時段11:30-15:00

優惠內容：排餐可以原價無條件升級成「炙燒起司（原價60元）」，不須加價

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

霜淇淋 義大利麵 美食 牛排 瀑布 新莊美食 吃到飽 IG

相關新聞

拿坡里大披薩199、7塊雞269！必勝客推「BT21星空杯」

「必勝客」自即日起攜手人氣宇宙明星「BT21」合作，推出7款「BT21星空一口杯」，另外還有期間限定的「BT21聯名包裝...

樹林最強「起司瀑布牛排」開分店！平日限定「免費升級炙燒起司」現省60 「高水準自助吧」被網狂讚：對得起價格

起司腦袋暴動！樹林爆紅「起司瀑布牛排」插旗新莊，限定推出「免費升級炙燒起司」，現省60元享用超狂牽絲，新莊人手刀衝吃平價牛排。

7-ELEVEN「星級饗宴」聯手「米香MIPON、富錦樹台菜香檳」端雅致台味鮮食

7-ELEVEN「星級饗宴」積極布局跨界合作，與各領域一線品牌合作開發高質感餐點，引領超商鮮食精品化，自即日起攜手台北美...

漢堡王「國王日」來了！限時3天「精選漢堡3選2只要199元」 經典華堡領軍「海陸雙享」選這款

漢堡王「國王日」來了！深受消費者青睞的「國王日」限時三天開跑，經典漢堡3選2只要199元，同款、不同款都可自由搭配，速食控月底就等這一波。

30年吃到飽「亞盧」回歸　大漲786元！網：收入跟不上

台北老字號自助餐「亞盧」回來了！一度傳出要頂讓的「亞盧義大利燒烤」在歷經四個月的整修之後，重新回歸市場，預計將在6月29...

獨／開業12年！人氣咖哩「台北月見ル君想フ」熄燈

把握最後的時間！自2014年創立至今的人氣咖哩「台北月見ル君想フ」，宣佈因租約到期，將結束12年的營業時光，咖哩只會供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。