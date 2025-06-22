這個吃到飽太值了！全台有6間門市 「平價牛排升級版」280元起 高CP值自助吧「披薩+炸物+滷肉飯」無限嗑

高CP值百元「牛排+自助吧」！台式牛排教父「孫東寶」以實惠價格與耐吃口味廣受消費者喜愛，升級版新型店更把自助吧變豐富，現烤披薩、咖哩牛肉飯到炸物、濃湯統統吃到飽，最低280元起還免服務費，令不少網友讚「現烤pizza很有誠意」、「整體而言，吃的很飽很開心」。

圖／孫東寶粉專

孫東寶plus。圖／孫東寶粉專

物價頻漲、荷包縮水，挖掘平價美食成為現今民眾關注的焦點。連鎖牛排「孫東寶」能以親民價格享用各式排餐，新型升級版「孫東寶plus」更是自開幕後吸引不少人開箱，目前在全台設有6間門市。「孫東寶plus」排餐最低280元，副餐自助吧有現烤披薩、炸物和小菜、玉米濃湯、滷肉飯與咖哩牛肉飯等人氣熟食，飲料、霜淇淋和爆米花也是無限供應，絕對能讓你撐著肚子走出店。

孫東寶plus。圖／孫東寶粉專

孫東寶plus。圖／孫東寶粉專

孫東寶plus。圖／孫東寶粉專

近期活動部分，6/30前，凡至孫東寶點指定餐點任兩客（紐約教父牛排、超大塊牛排或大丁骨牛排）即贈白飯殺手「孫東寶古早味牛肉鬆」，數量有限、送完為止。

圖／孫東寶粉專

而孫東寶員林靜修店則獨家推出銅板價升級超值套餐活動，+39元可享雙拼豬排1片，+58元享雙拼白蝦2隻，+68元則可任選2款炸物組合，有炸雞、薯條、洋蔥圈、雞塊等選擇，優惠到7/31。

圖／孫東寶粉專

孫東寶plus 全台店鋪資訊

板橋國慶店｜02-2951-3838

新北市板橋區國慶路139號

大溪康莊店｜03-387-9898

桃園市大溪區康莊路85號

竹南延平店｜03-755-2901

苗栗縣竹南鎮延平路117號

小港崇文店｜07-806-8709

高雄市小港區崇文路15號

潮州延平店｜08-789-7383

屏東縣潮州鎮延平路204號

家樂福屏東仁愛店｜08-737-7888

屏東市仁愛路188號

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