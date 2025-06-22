聽新聞
0:00 / 0:00
這個吃到飽太值了！全台有6間門市 「平價牛排升級版」280元起 高CP值自助吧「披薩+炸物+滷肉飯」無限嗑
高CP值百元「牛排+自助吧」！台式牛排教父「孫東寶」以實惠價格與耐吃口味廣受消費者喜愛，升級版新型店更把自助吧變豐富，現烤披薩、咖哩牛肉飯到炸物、濃湯統統吃到飽，最低280元起還免服務費，令不少網友讚「現烤pizza很有誠意」、「整體而言，吃的很飽很開心」。
物價頻漲、荷包縮水，挖掘平價美食成為現今民眾關注的焦點。連鎖牛排「孫東寶」能以親民價格享用各式排餐，新型升級版「孫東寶plus」更是自開幕後吸引不少人開箱，目前在全台設有6間門市。「孫東寶plus」排餐最低280元，副餐自助吧有現烤披薩、炸物和小菜、玉米濃湯、滷肉飯與咖哩牛肉飯等人氣熟食，飲料、霜淇淋和爆米花也是無限供應，絕對能讓你撐著肚子走出店。
近期活動部分，6/30前，凡至孫東寶點指定餐點任兩客（紐約教父牛排、超大塊牛排或大丁骨牛排）即贈白飯殺手「孫東寶古早味牛肉鬆」，數量有限、送完為止。
而孫東寶員林靜修店則獨家推出銅板價升級超值套餐活動，+39元可享雙拼豬排1片，+58元享雙拼白蝦2隻，+68元則可任選2款炸物組合，有炸雞、薯條、洋蔥圈、雞塊等選擇，優惠到7/31。
孫東寶plus 全台店鋪資訊
板橋國慶店｜02-2951-3838
新北市板橋區國慶路139號
大溪康莊店｜03-387-9898
桃園市大溪區康莊路85號
竹南延平店｜03-755-2901
苗栗縣竹南鎮延平路117號
小港崇文店｜07-806-8709
高雄市小港區崇文路15號
潮州延平店｜08-789-7383
屏東縣潮州鎮延平路204號
家樂福屏東仁愛店｜08-737-7888
屏東市仁愛路188號
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言