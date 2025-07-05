苗栗景點、打卡美食全收錄！從彈珠汽水觀光工廠到《魔戒》哈比丘，再到紫鳶山城的療癒小旅行

苗栗不只有草莓與桐花季，這趟一日療癒行程從銅鑼玩到三義，帶你體驗彈珠汽水DIY、哈比屋拍照打卡、還有山景餐廳的美味午茶！親子同遊、情侶輕旅都適合，週末就來一場說走就走的療癒小旅行。

苗栗景點推薦｜大補內彈珠汽水觀光工廠

DIY體驗＋喝到飽，童年回憶再現！

這間藏身在銅鑼工業區裡的彈珠汽水觀光工廠，不只是觀光景點，更是一場充滿互動的學習旅程。門票包含導覽體驗、DIY汽水製作，還能喝到飽！小朋友可以自選甜度並親自體驗灌裝過程，趣味十足。

圖/ReadyGo

導覽過程由專業人員帶領，融合魔術、小遊戲與故事講解，氣氛活潑，小朋友興致高漲，大人也樂在其中。館內設有彈珠台、童玩遊戲區，根本是一座迷你樂園。

大補內彈珠汽水觀光工

地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村9鄰民有路58-5號

營業時間：09:30–17:00（週一休）

體驗套票 : 門票＋導覽＋彈珠汽水DIY行程

苗栗景點推薦｜哈比丘茶樹森林

打卡點滿滿＋超萌寵物陪玩，大小朋友都愛

如果你曾幻想住進《魔戒》裡的哈比村，那這裡就是夢想實現的地方！哈比丘茶樹森林結合了原始林地與童話造景，園區裡四間哈比屋和高空鞦韆成為最熱門的拍照場景。不只如此，還能親手餵食水豚、袋鼠與羊咩咩，小動物近距離互動非常療癒！

圖/ReadyGo

園區內茶樹步道景致宜人，四季各有風情，春天還能欣賞茶花「四月雪」。不論情侶、親子或是攝影愛好者，都能找到拍照與放鬆的樂趣。

圖/ReadyGo

哈比丘茶樹森林

地址：苗栗縣銅鑼鄉盛隆15-3號

營業時間：09:00–17:30（週二休）

體驗套票：苗栗哈比丘茶樹森林門票

苗栗景點推薦｜紫鳶山城（覓境莊園)

景觀餐廳X奢華小木屋，沉浸式山林體驗

這間位於三義山區的秘境莊園，結合自然、餐飲與住宿，是苗栗近年最受矚目的景觀餐廳之一。從窗邊望出去，是層層山嵐與竹林秘境，讓人彷彿走進一幅山水畫。

圖/ReadyGo

餐點方面，推薦香檸雞腿飯、紅燒牛肉麵與拿鐵咖啡，不僅擺盤講究，口味也深獲好評。Google評論高達4.9星，服務親切、用餐環境寧靜，特別適合在旅程最後一站，放慢步調、享受山景晚餐。

紫鳶山城（覓境莊園)

地址：苗栗縣三義鄉龍騰村外庒20號

營業時間：11:00–18:00（建議預約）

行程建議｜苗栗親子一日遊這樣安排

時間 行程安排

09:30–11:30 大補內彈珠汽水觀光工廠 → 導覽＋DIY體驗

12:00–14:00 哈比丘茶樹森林 → 拍照＋餵動物＋鞦韆體驗

14:30–17:00 紫鳶山城 → 山景窗邊午茶或早晚餐

17:30 起 可選擇返家，或在紫鳶山城住宿一晚放鬆身心

常見問題（FAQ）

行程需要預約嗎？

彈珠汽水工廠與紫鳶山城建議提前預約，哈比丘則可現場購票。

適合哪一類旅客？

非常適合親子、情侶、朋友同行，全程不需長時間步行，小孩也能輕鬆參與各種活動。

三個景點之間距離如何？

三個點皆位於苗栗銅鑼與三義區域，自駕最方便，每站約10–20分鐘車程。

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