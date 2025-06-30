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桃園深度藝術展覽｜張天健創作展揭示文字反芻與記憶對話！

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▲圖片來源：桃園市政府文化局
▲圖片來源：桃園市政府文化局

篆刻刀韻與水墨流動，在張天健的筆下交織成一場文字的饗宴！文字重構、刀痕躍動、墨色起舞──「吐了一地的字」展，以反芻視角重啟書寫想像！

「吐了一地的字—文字反芻後的書寫意義．張天健作品展」以「書寫、刻印、筆墨」三大子題呈現。藝術家將筆下文字視為生命之食，經過再咀嚼、重組與再生，展現他長期對書法本質的思索，引領觀者重新看待文字的功能與美感。


▲圖片來源：桃園市政府文化局
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文字跳脫的韻律x篆刻刀下的思想

在「書寫」區域，張天健不僅書寫詩句與名言，更藉由線條快慢與墨色濃淡的交替，將文字轉化為視覺的節奏。作品如同樂譜，每一筆每一畫都在現場迴響，跳脫傳統閱讀方式，為眼睛帶來動人的韻律感受。「刻印」作品集中展現張天健截取語句片段為符號的創意，透過刀法在印面上層層雕琢，創造出簡樸卻深刻的造型美。每一方印章都像一枚思想標記，刻劃著個人化的記憶與詮釋，讓篆刻不再只是印記，更是對話的載體。


▲圖片來源：桃園市政府文化局
▲圖片來源：桃園市政府文化局


書畫同源的詩意空間

在「筆墨」區域，張天健將題跋文字與水墨畫線融合，打造詩意畫境。墨色的淋漓與筆觸的飛揚，在宣紙上相互輝映，構成多層次的視覺風景。觀者彷彿漫步在書畫同源的美學河畔，感受文字與圖像的和諧共存。


▲圖片來源：桃園市政府文化局
▲圖片來源：桃園市政府文化局


本次展覽以「書寫、刻印、筆墨」三大維度，全面梳理文字與書藝的多重可能。展中，張天健透過筆觸的節奏與墨色的濃淡，把詩句與語錄化作視覺韻律，讓「書寫」超越閱讀，成為動人的律動；在「刻印」區，他將語句截取並凝固於印面之上，演繹簡樸而深刻的符號美；「筆墨」部分更以題跋與畫線共構，重現書畫同源的詩意畫境。整場展覽既是對文字本質的長期觀察，也是對生活記憶的深刻反芻，邀請觀者跟隨那些被「吐出」的字，重新品味書法藝術中蘊含的記憶與情感，並在張天健的當代書藝語言中，尋回書寫的觸動與想像。


▲圖片來源：桃園市政府文化局
▲圖片來源：桃園市政府文化局


【吐了一地的字－文字反芻後的書寫意義－張天健特展】

展覽期間：5月28日至8月18日09:30–17:00（周二公休）

展覽地點：橫山書法藝術館

門票資訊：100/人


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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