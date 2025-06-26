2025紫薇花季開跑！「苑裡紫薇花園」繽紛花海美到像仙境

想找一處人潮不多又能拍出仙氣美照的花海景點嗎？快收藏這個低調又驚豔的「苑裡紫薇花園」！從六月一路盛開到九月底，漫步700棵紫薇花樹間，色彩層層堆疊，美得讓人忘了夏日的炎熱！

每年六至九月，正是紫薇花燦爛盛開的季節。在苗栗苑裡，有一座隱藏版花園悄悄打開大門，以700棵紫薇花樹打造出如詩如畫的花海。被譽為「百日紅」的紫薇花，以花期長、花色繽紛著稱，從桃紅、粉色、紫色到白色應有盡有，甚至還能見到極少見的酒紅色花朵。今年花況大爆發，花園自六月一日起正式開放，預計綻放至九月底，成為夏季最值得一遊的賞花勝地。





▲圖片來源：IG@dust._journey





三大新品種首度亮相，夢幻花名引爆話題

今年的苑裡紫薇花園不僅花海壯觀，更推出三款首度亮相的新品種紫薇花，引起賞花迷期待！「紫霞仙子」擁有漸層紫紅花瓣，宛如落入凡間的仙子；「晨露微光」則是粉色花朵鑲著銀邊，如晨曦中的露珠般清麗脫俗；而最吸睛的「碧宵星語」以少見的藍紫色系亮相，猶如夜空中閃爍的星光。這些新品種皆由老樹嫁接培育而成，不只觀賞價值高，更是花卉界的新寵。





▲圖片來源：IG@dust._journey





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秘境中的百年花樹，綻放歲月的優雅

苑裡紫薇花園不只是花色吸引人，還藏著許多故事。園區中最老的紫薇花樹已有百年樹齡，歷經歲月洗禮依然花開燦爛，見證著紫薇花的堅韌與生命力。整座花園分為A區與B區，栽種方式講究，以老樹嫁接繁衍出繽紛的花色層次，漫步其中，花影斑斕、樹影搖曳，彷彿走進時光編織的花夢秘境。





▲圖片來源：IG@dust._journey





鄰近交流道超好抵達，一票暢遊拍美照

苑裡紫薇花園位於苗栗苑裡鎮舊社里二鄰21之6號，距離國道三號苑裡交流道僅五分鐘車程，交通便利，是週末出遊的理想去處。園區每日開放時間為早上七點至傍晚六點，門票價格親民，每人只要100元即可暢遊拍照。不論是情侶約會、親子出遊、還是攝影愛好者取景，這片夢幻紫薇花海都能帶來滿滿驚喜與感動。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【2025苑裡紫薇花季】

賞花地點：苑裡紫薇花園（苗栗苑裡鎮舊社里二鄰21之6號）

花季期間：6月至9月





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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