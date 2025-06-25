桃園一日遊｜出國前最強玩法！中壢夜市吃飽飽、入住電競旅館、機場旁喝咖啡賞飛機

許多人以為出國旅行就是從機場開始，實際上，只要提前半天出發，就能用「吃、玩、住」開啟一場專屬於自己的微旅行。這趟中壢出發的出國前小旅行，從第三航廈旁的機場咖啡店開場，延伸到熱鬧的中壢夜市，最後入住結合電競與科技體驗的 i hotel 中壢電競旅館，讓出發也能是一段旅程。

桃園機場周邊景點推薦｜第三航廈旁的療癒系咖啡時光

離桃園機場第三航廈不遠的咖啡廳，是旅程中一個特別的起點。許多旅人選擇提前抵達機場，找間風格獨具的咖啡店坐下，點杯香濃拿鐵或手沖咖啡，透過窗邊的大片落地玻璃靜靜欣賞飛機起降的畫面。在這裡，可以慢下腳步，也能感受到旅行即將展開的興奮與期待。這樣的「機場前時光」，不只是填補等待時間，更是一種專屬於旅人的放鬆儀式。

圖/ReadyGo

第三航廈機場咖啡

地址：桃園市大園區航站南路9號

營業時間：約 10:00～19:00（依航廈營運狀況略有變動）

桃園機場周邊景點推薦｜中壢夜市必吃炒粿條、手工刈包

離開機場不久後，就能來到桃園最具代表性的中壢夜市。這裡不只是當地人晚餐的集散地，更是外地旅人尋味的秘密基地。走進夜市巷弄，空氣中瀰漫著鐵板現炒的香氣，特別是人氣店家「小馬檳城炒粿條」，總能吸引排隊人潮。主廚在鐵板前快速翻炒，粿條在高溫中發出噗滋聲響，搭配蝦仁、蛋與秘製醬汁，每一口都帶著新馬風味的香氣與嚼勁。

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小馬檳城炒粿條

地址：桃園市中壢區新明路夜市內（中壢觀光夜市攤位）

營業時間：約 17:00～23:00（依夜市營業而定）

除了粿條，不能錯過的還有刈包控肉攤。這裡的控肉採用長時間燉煮，肥瘦分明、入口即化，還可以自由選擇肉的肥度，搭配酸菜、花生粉與香菜，是最經典的台味代表。吃飽後繼續在夜市逛吃，不論是地瓜球、烤玉米還是麻糬冰淇淋，樣樣讓人食指大動。

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金牌刈包（中壢觀光夜市）

地址：桃園市中壢區新明路（近新生路口，中壢夜市內）

營業時間：17:00～00:00（依實際天氣與營業日調整）

桃園機場周邊景點推薦｜入住 i hotel 中壢電競旅館，玩家與追劇控的天堂

結束夜市探索後，步行十分鐘即可抵達今晚的落腳點 i hotel 中壢電競旅館。這間旅館顛覆了傳統住宿的印象，一踏入大廳，宛如來到高規格電競戰場。每間雙人房內標配兩台頂級電競電腦與55吋4K大電視，搭配 Yamaha 環繞音響，讓你不論是玩遊戲還是追劇，都能享受沉浸式的娛樂體驗。

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這裡的設計也極為貼心，採用雙道拉門隔音設計與五星級飯店常用的斯林百蘭床墊，確保旅客即使在深夜也能安穩入眠。除了科技感十足的配備，旅館還貼心提供 24 小時免費點心吧、洗衣機與烘衣機，對於趕著搭乘紅眼班機或剛從機場下機的旅客來說，是再實用不過的便利服務。

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隔天一早，享用由主廚設計的早午餐套餐，搭配豐富的自助吧，從沙拉、熱食到甜點樣樣齊全。最棒的是，供餐時間一路延長到11:30，讓你可以睡到自然醒，再優雅地享用一頓豐盛早餐。

i hotel 中壢館

地址：桃園市中壢區中美路一段18號5樓

電話：03 280 6888

出國前推薦路線｜桃園機場旁喝咖啡＋夜市大快朵頤＋電競旅宿休息

如果你有晚上的紅眼班機，建議行程可以這樣安排：下午三點先到第三航廈附近喝杯咖啡，看飛機起降轉換心情，傍晚五點前往中壢夜市吃晚餐，品嚐熱騰騰的炒粿條與經典刈包，晚上七點左右入住 i hotel 中壢，享受一晚高品質電競＋影音娛樂的住宿體驗。隔天吃完早餐再前往機場，帶著滿滿能量踏上真正的國際旅程。

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FAQ 桃園旅遊常見問題

桃園中壢夜市幾點開？

大多數攤位在下午 5 點後開始營業，晚上 10 點左右達到最熱鬧。

桃園中壢 i hotel 旅館有提供時租服務嗎？

有，特別適合紅眼班機或短暫休息的旅客使用。

從機場到中壢交通方便嗎？

搭乘計程車約 20～25 分鐘可抵，建議可使用機場接送或 App 叫車服務。

桃園中壢 i hotel 的電競設施適合一般旅客嗎？

非常適合，即便不是重度玩家，也能享受影音設備、舒適環境與房內點餐等貼心服務。

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