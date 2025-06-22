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新竹玻工館「玻慢慢」特展 跟著光影微步、感受森林慢活大地共鳴

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：新竹市文化局FB
▲圖片來源：新竹市文化局FB

如果你的步伐也被城市催促，不妨走進「玻慢慢」特展，跟著森林般的光影與大地共鳴，讓內心在玻璃世界裡輕輕呼吸。當玻璃與陽光相遇，便有了光影的精靈──「玻慢慢」特展邀你放慢速度，感受這場視覺與心靈的溫柔對話。


▲圖片來源：新竹市文化局FB
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你的暑假，可以不只奔波，也能在玻工館細細品味光與時間的微步共舞。《玻慢慢—在光與時間中緩步前行》以「SLOW」與「LOHAS」為核心，呼籲現代人暫時放下腳步，透過玻璃藝術重新感受生活細節。策展團隊將光影、材質與空間融為一體，讓觀者在緩步漫遊中，品味被忽略的記憶瞬間與日常溫柔能量。


▲圖片來源：新竹市文化局FB
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光影微步：森林般的視覺沉浸

第一特展室「光影微步」由藝術家楊禮誠與黃順樂聯手打造，重現森林中透過枝葉濾光的奇妙景象。大型玻璃裝置猶如樹林中的光斑，隨著移動，觀者成為光影的觸發者，每一步皆激發新的折射與反射，帶來宛如漫步林間的寧靜體驗。


▲圖片來源：新竹市文化局FB
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輕吟大地：玻璃與自然的詩意共鳴

第二特展室「輕吟大地」則將玻璃藝術與大地元素對話，利用岩石紋理與土色玻璃塊，營造出大地的層次感。行走其間，觀者彷如踏過山徑，傾聽風聲與花語，讓心靈在清新舒緩的氛圍中悠然漫遊，感受人與自然的深刻連結。


▲圖片來源：新竹市文化局FB
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《玻慢慢》特展即日起至8月3日，在新竹市玻璃工藝博物館一樓盛大展出。週二至週日開放，週一休館。炎炎夏日，不妨投入這場光與時間的慢活饗宴，帶上家人好友，走進玻璃折射的世界，讓暑假多一段意義非凡的慢步時光。


▲圖片來源：新竹市文化局FB
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【玻慢慢—在光與時間中緩步前行】

展出期間：即日起至114年8月3日

展出地點：新竹市玻璃工藝博物館1F

開館時間：週二至週日上午9時至下午5時（週一、春節、選舉日期間休館）

入館票價：全票50元/優惠票30元/新竹市民/年滿65歲以上、6歲以下兒童、身心障礙者免費入場


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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