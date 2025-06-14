涮乃葉升級「涮之華」進駐桃園台茂了！肉品升級還有「壽司吃到飽」最低580元起

日式火鍋品牌「涮乃葉」全新升級版「涮之華」，即將於6月27日盛大進駐桃園台茂，為北部饕客帶來全新吃到飽體驗。主打多達10種湯底選擇，並加碼現點現做壽司吃到飽，最低只要480元起，加購壽司方案為580元起。自助吧餐點更全面升級，囊括日式咖哩飯、烏龍麵、甜點、霜淇淋、鬆餅DIY、雪花刨冰等，讓人一餐吃好吃滿。

圖／涮乃葉提供

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涮之華首間分店位於台中LaLaport，此次桃園台茂開幕為全台第二家門市。與涮乃葉一樣，主打「新鮮野菜農園」概念，吧檯每日供應20多種當季蔬菜，包括葉菜、菇類、根莖類，並採用水霧與冷藏保鮮設備，確保每一口都能品嚐到蔬食原味。肉品方面更升級推出「頂級安格斯菲瑞牛肉」，搭配多款湯底吃法更具層次。

圖／涮乃葉提供

此外，甜點與飲品區也是一大亮點，除了霜淇淋、鬆餅與刨冰，還有日式蕨餅等特色小點，滿足各年齡層需求。若不選壽司吃到飽，基本方案僅需460元起，性價比超高。桃園的朋友們，想要享受一站式火鍋與壽司盛宴，6/27起「涮之華」絕對值得朝聖！