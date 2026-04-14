快訊

與粿粿婚變…求償百萬「對方律師認願賠償」 范姜彥豐曝早知道王子逃兵

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

聽新聞
0:00 / 0:00

朝聖「5公尺巨人化石」！全台首座當代藝術美術館「2大巨型作品」超震撼 最巨展品「長達15公尺」背後藏深意

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北當代藝術館提供及台北當代藝術館官網
圖／台北當代藝術館提供及台北當代藝術館官網

朝聖「巨人化石」！全台第一座「當代藝術美術館」展出「身長5公尺」遺跡化石，同個展覽中也有「抹香鯨骨架」巨型作品，非常值得愛考古與文青走訪一趟。

《在客廳裡成為靜物的時候》。圖／<a href='/search/tagging/1013/台北當代藝術館' rel='台北當代藝術館' data-rel='/1013/251390' class='tag'><strong>台北當代藝術館</strong></a>官網
《在客廳裡成為靜物的時候》。圖／台北當代藝術館官網

位於北市大同區的「台北當代藝術館」是全台首座以當代藝術為主軸的美術館，當期熱門展《凹陷：我們的團體生活》將展出至5/3，該展中有兩大巨型且格外吸睛的作品：「巨人斯金納1號」和「抹香鯨骨架」。身長約5公尺「巨人斯金納1號」由藝術家涂維政作品，靈感來自英國考古人類學家史金納，仿擬考古遺跡，其骨骼細節與呈打鬥姿勢值得細看。

《遺跡化石—巨人斯金納1號》。圖／台北當代藝術館官網
《遺跡化石—巨人斯金納1號》。圖／台北當代藝術館官網

而藝術家林純用作品「抹香鯨骨架」長達15公尺以上，參照實際骨架結構和可能的動態進行重建，並以撿拾自擱淺地附近的漂流竹作為主要外部材質，透過作品為鯨豚擱淺憾事發聲，以及對人類漠視海洋環境污染提出無聲的控訴。

《抹香鯨骨架》。圖／台北當代藝術館官網
《抹香鯨骨架》。圖／台北當代藝術館官網

除了以上兩件大型展品外，《凹陷：我們的團體生活》表述了即便藝術家個人再突出，都需融入於某個團體生活背景中，以「凹陷」提醒著，藝術家的個人成功經常是以團體的消失為代價，透過這些作品讓更多人可以看見台灣當代藝術團體，同時也存在著多面的詮釋與意涵。

台北當代藝術館一般票100元，另有50元優待票、團體票及免票資格，適用對象依官網公告為準。此外，另設有親子日和社區日，親子日訂在週六日及國定假日10:00-12:00，親子同行即可免費參觀；而社區日則為週二至日10:00-12:00，凡台北市大同區及中山區民安里里民憑證件享本人免門票

圖／台北當代藝術館粉專
圖／台北當代藝術館粉專

台北當代藝術館

地址：台北市大同區長安西路39號

開放時間：10:00-18:00（週一休館）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

台北當代藝術館 美術館 免門票 展覽 親子旅遊 化石

相關新聞

朝聖「5公尺巨人化石」！全台首座當代藝術美術館「2大巨型作品」超震撼 最巨展品「長達15公尺」背後藏深意

朝聖「巨人化石」！全台第一座「當代藝術美術館」展出「身長5公尺」遺跡化石，同個展覽中也有「...

超萌吊飾全面10元！隱身巷弄裡「迪士尼主題餐廳」吊飾牆大出清 「DIY鑰匙圈、燙布貼」療癒一整天

10元手作吊飾！藏身台北東區巷弄「迪士尼主題餐廳」限時出清，店內多款「手作DIY吊飾」10元就能帶回家，數量有限、售完為止。

全球首站獻台北！Haydonna全新角色「Sachiket」 藍色療癒貓咪現身台灣

以線條與世界對話的藝術家「Haydonna」，帶來她最新創作的角色「Sachiket」，選定台北作為初登場的舞台和大家見面了，以天真、好奇的視角要療癒每個人的心。

最美「四月雪」來了！ 新店「陽光運動公園」純白流蘇花海大爆發 賞花、野餐、騎車一日遊快安排

新北市新店的陽光運動公園迎來流蘇花盛開，潔白的花朵如雪般迷人。賞花、野餐和騎車成為遊客的熱門選擇，讓春日時光更添愜意。此美景預計可維持7至10天，吸引市民前往欣賞。

春天賞花去哪裡？推薦去「這裡」的春季花海美到不想回家！

春天來了，週末當然要安排賞花行程！如果還在煩惱要去哪裡賞花，不妨到陽明山走走！今年的「花田樂章」活動，把整片海芋花田變成超有氛圍的春日景點，不只有美景可以拍，還有各種體驗與活動可以參加，超適合週末來放鬆一下！

大稻埕70年老字號魚丸湯！魚丸外皮Q彈、內餡爆汁 熟客一個接一個

udn走跳美食／小佳的幻想世界 佳興魚丸店在巷弄裡轉個彎，遠遠就能看到那棟轉角老宅外牆掛著金色大字，騎樓下蒸氣繚繞、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。