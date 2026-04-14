朝聖「5公尺巨人化石」！全台首座當代藝術美術館「2大巨型作品」超震撼 最巨展品「長達15公尺」背後藏深意

朝聖「巨人化石」！全台第一座「當代藝術美術館」展出「身長5公尺」遺跡化石，同個展覽中也有「抹香鯨骨架」巨型作品，非常值得愛考古與文青走訪一趟。

《在客廳裡成為靜物的時候》。圖／台北當代藝術館官網

位於北市大同區的「台北當代藝術館」是全台首座以當代藝術為主軸的美術館，當期熱門展《凹陷：我們的團體生活》將展出至5/3，該展中有兩大巨型且格外吸睛的作品：「巨人斯金納1號」和「抹香鯨骨架」。身長約5公尺「巨人斯金納1號」由藝術家涂維政作品，靈感來自英國考古人類學家史金納，仿擬考古遺跡，其骨骼細節與呈打鬥姿勢值得細看。

《遺跡化石—巨人斯金納1號》。圖／台北當代藝術館官網

而藝術家林純用作品「抹香鯨骨架」長達15公尺以上，參照實際骨架結構和可能的動態進行重建，並以撿拾自擱淺地附近的漂流竹作為主要外部材質，透過作品為鯨豚擱淺憾事發聲，以及對人類漠視海洋環境污染提出無聲的控訴。

《抹香鯨骨架》。圖／台北當代藝術館官網

除了以上兩件大型展品外，《凹陷：我們的團體生活》表述了即便藝術家個人再突出，都需融入於某個團體生活背景中，以「凹陷」提醒著，藝術家的個人成功經常是以團體的消失為代價，透過這些作品讓更多人可以看見台灣當代藝術團體，同時也存在著多面的詮釋與意涵。

台北當代藝術館一般票100元，另有50元優待票、團體票及免票資格，適用對象依官網公告為準。此外，另設有親子日和社區日，親子日訂在週六日及國定假日10:00-12:00，親子同行即可免費參觀；而社區日則為週二至日10:00-12:00，凡台北市大同區及中山區民安里里民憑證件享本人免門票。

圖／台北當代藝術館粉專

台北當代藝術館

地址：台北市大同區長安西路39號

開放時間：10:00-18:00（週一休館）

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