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台北市立美術館「免票參觀」到月底！當期展覽一次看 新展《超現實主義：對話中的世界》接力開展

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北市立美術館粉專及官網
圖／台北市立美術館粉專及官網

北美館「免票參觀」到月底！台北市立美術館因應本館佈、卸展期間展覽減少，即日起開放免費參觀，當期展覽一次看好看滿。

台北市立美術館。圖／台北市立美術館提供
台北市立美術館。圖／台北市立美術館提供

由於館佈、卸展期間展覽減少，即日起至4/30，台北市立美術館開放免門票參觀。當期展覽有位於3F的《2025台北美術獎》和兒藝中心《造公園》，其中《2025台北美術獎》展至4/26。

《2025台北美術獎》精選作品。圖／台北市立美術館官網
《2025台北美術獎》精選作品。圖／台北市立美術館官網

《2025台北美術獎》精選作品。圖／台北市立美術館官網
《2025台北美術獎》精選作品。圖／台北市立美術館官網

特別一提的是，《台北美術獎》是台灣兼具前瞻性與指標性的視覺藝術獎項之一，北美館自1983年開館至今從未間斷舉辦，40餘年來，見證了台灣當代藝術發展的脈動。《2025台北美術獎》展出了由10組進入決審的獨特作品，值得把握時間進館體驗藝術氣息與寧靜氛圍。

《造公園》。圖／台北市立美術館粉專
《造公園》。圖／台北市立美術館粉專

《造公園》。圖／台北市立美術館粉專
《造公園》。圖／台北市立美術館粉專

此外，新展《超現實主義：對話中的世界》將於4/25展開，從超現實主義的起點出發，回望其跨越百年的影響力，並透過對話式的呈現，將1920年代超現實主義運動時期的重要作品，與其後不同世代藝術家的創作並置，展開跨越時代的對話。展覽集結百餘件繪畫、裝置、物件、攝影與電影，勾勒出超現實主義藝術的多樣面貌。

建築師高而潘先生為北美館設計的3樓3C迴廊，提供觀眾休憩、留白停頓的場域。圖／台北市立美術館官網
建築師高而潘先生為北美館設計的3樓3C迴廊，提供觀眾休憩、留白停頓的場域。圖／台北市立美術館官網

台北市立美術館

地址：台北市中山區中山北路三段181號

開放時間：週二至五、日9:30-17:30；週六9:30-20:30（週一休館）

免票參觀期間：即日起～2026/4/30

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