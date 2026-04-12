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全球首站獻台北！Haydonna全新角色「Sachiket」 藍色療癒貓咪現身台灣

聯合新聞網／ 旅遊美食作者皓小月
圖／CONTEMPORARY BY U | Gallery IG
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以線條與世界對話的韓國藝術家「Haydonna」，帶來她最新創作的角色「Sachiket」，選定台北作為初登場的舞台和大家見面了，以天真、好奇的視角要療癒每個人的心。

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擅長以流暢線條和鮮豔色彩及俐落筆觸創作、留下印象的「Haydonna」，這回她帶來醞釀的新角色「Sachiket」亮相－一隻生活在都市中的藍色貓咪。有著天空藍外表與俐落黑色輪廓，不只自由自在拒絕被任何框架限定，也沒有固定性別，可以變化成許多不同事物，保留了小孩子般的天真無邪，和那顆對世界好奇的心。

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展場透過天空藍色調，把訪客帶入一個可以放鬆、沉澱自己的空間，再人找回對生活的熱情。現場也有期間限定的「SACHI CAFE Pop-up」，同步販售限定周邊，把這份來自藝術的療癒感，化為可以帶著走的溫柔力量。

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Haydonna 台北個展「Sachiket」

展期：3/25～5/25

時間：10：30～19：00

地點：Contemporary by U，台北市信義區忠孝東路四段553巷42號1樓

台北捷運藍線於「市政府站」1號出口，步行約6分鐘可到

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