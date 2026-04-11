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《名偵探柯南》30週年主題Café開跑！ 北中南限量「蜂蜜冰淇淋吐司」柯南迷尖叫必吃、獨家特典免費拿

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供
名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供

全台柯南迷集合！MyAnime Café推出30週年優雅禮服主題 台北基德撒花牆、高雄限定特典，全台北中南三地限定快閃，打卡吃到5月底。

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名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供

名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供
名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供

慶祝電視動畫邁入30週年，官方特別打造的「名偵探柯南 TV 動畫30週年主題 Café」即日起在北、中、南三地火熱登場。不僅有柯南、新一、基德等男神換上超帥氣禮服現身，現場更祭出多款角色專屬餐點與超精緻的限量特典，甚至還有台北站限定的「基德撒花牆」供粉絲拍爆！

名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供
名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供

《名偵探柯南》自1996年首播至今陪伴了無數粉絲，本次主題 Café 以優雅的禮服造型為設計主視覺，店內不僅裝飾了經典篇章的視覺圖，更播放著令人熱血沸騰的主題曲，讓粉絲一踏進店內就能沉浸在柯南的世界觀中。台北三創店及高雄夢時代店均提供內用服務，而台中 LaLaport 則以 Café stand 形式提供外帶飲品，滿足全台粉絲心願。

名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供
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角色專屬餐點超有梗　CP款聖代甜到融化

名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供
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主餐亮點包含柯南經典美式漢堡、安室透的特製美味三明治、新一清新檸檬蛋糕、赤井秀一紅醬肉丸義大利麵等，每道餐點皆附上對應角色亮銀工藝圖卡。甜點則有柯南紐約起士蛋糕、小哀藍莓起司蛋糕等選擇。

名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供
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而最受期待的莫過於三款限定聖代：新一＆小蘭「甜心草莓聖代」平次＆和葉「Pocky巧巧聖代」怪盜基德「玫瑰香草聖代」，每款聖代皆附贈LOVE紀念卡，甜蜜指數直接爆表。

名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供
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30週年限定甜點每日限量　蜂蜜香氣太犯規

30週年紀念甜點「倫敦蜂蜜冰淇淋吐司」，結合濃郁蜂蜜香氣、奶油吐司與冰淇淋，再搭配繽紛水果，僅在非主餐的下午茶時段供應，每日數量有限，點餐即贈B6尺寸工藝紀念卡，強烈建議提早前往朝聖。

名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供
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飲料部分則有柯南、基德、新一、小哀等9款角色主題飲品，隨附角色杯墊（分前後期發放），讓粉絲邊喝邊收藏。

名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供
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滿額送好禮　台北高雄店可線上訂位

活動期間還有兩階段滿額贈禮：4/10～5/3全店消費滿600元 ，贈隨機紀念寫真1張；5/4～5/28全店消費滿1200元，贈隨機紀念色紙1張，數量有限，送完為止。台北與高雄店建議提前上網訂位，避免現場排隊久候；台中LaLaport Café stand則主打飲料外帶，滿額活動不適用。

名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供
名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供

名偵探柯南 TV 動畫 30 週年 x MyAnime Café。圖／曼迪傳播提供
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【名偵探柯南 TV 動畫30週年 x MyAnime Café】

．活動日期： 即日起至5月28日

．台北店： 三創生活園區（台北市中正區市民大道三段2號7樓）

．高雄店： 統一時代百貨高雄店（高雄市前鎮區中華五路789號B1）

．台中 Café stand： LaLaport 台中（台中市東區進德路600號3樓）

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