國小以下兒童免費入園！兒童連假來台北「這個樂園」省荷包

【文・KKday旅遊生活誌】

趁著兒童節連假，帶著家裡的孩子出去玩，也是一個好好陪伴的好機會！今年台北兒童新樂園也特別推出兒童節限定優惠，只要是國小以下的小朋友都可以免費入園，還能有一位家長免費陪同。連假安排到兒童新樂園，不只能陪伴孩子度過充滿歡樂的親子時光，還能省下荷包，千萬別錯過囉！

台北兒童新樂園介紹

臺北市立兒童新樂園位於士林，在國立臺灣科學教育館的旁邊。前身為位於圓山的臺北市立兒童育樂中心，於2014年移置士林重新開放。

大嘴猴Paul Frank 30週年嘉年華

小時候我們熟悉的、帶著寬寬笑容的 Paul Frank 大嘴猴近日快閃登陸台北兒童新樂園啦！這次在室內樹蛙表演場後方，打造了專屬親子的嘉年華派對。不但有30 週年主題氣墊區，還有許多限定的活動紀念品和DIY 體驗區，等著你帶小朋友體驗！

兒童節限定活動

活動期間自 4/3（五）至 4/6（一），天天都有不同驚喜活動等你來體驗！4月4日晚間8點有星空煙火秀、同日還有「玩具復活節」與超人力霸王活動；4月5日則推出小小警消體驗、MOMO家族見面會。

除了精彩表演，園區內還設有市集與胖卡餐車，美食選擇超豐富。現場還有闖關摸彩與線上抽獎活動，多項好禮等你帶回家！

門票優惠資訊

台北兒童新樂園今年兒童節連假準備了一系列超有誠意的優惠與精彩活動！凡國小（含）以下兒童，搭配1位家長即可享免費入園；此外，4月3日至4月5日每日下午4點後，只要140元就能暢玩園區設施！

遊樂設施介紹

海洋總動員

「海洋總動員」其實就是大家所熟悉的旋轉木馬，只是乘坐的不是白馬而是各種海洋生物，突然有種從西方童話的王子變身成日本神話浦島太郎的既視感（笑）。另外，設施上方有台灣海域裡的海洋生物的彩繪圖案，增加我們對台灣海洋生物的認識。

波力摩天輪

以韓國卡通「救援小英雄波力」為造型的摩天輪，其卡通人物的代表色也展現在車廂的外觀上。另外，摩天輪也是Instagram上的人氣拍照景點，以繽紛的摩天輪車廂作為背景，打造出既夢幻又童趣的照片風格。

銀河號

銀河號是能環繞整個園區的單軌列車，整個兒童新樂園的景緻一覽無遺。銀河號20分鐘一班，除了現場排隊，也可以使用兒童新樂園的APP先預約，省下排隊等待的時間喲！

飛天神奇號

飛天神奇號算是溫和的設施，但還是帶有一點新鮮感，很適合親子一起搭乘。原本飛天神奇號為迷彩巴士，於2019年與台北市政府吉祥物「熊讚」合作，改裝成黃色的熊讚巴士，超級可愛！

還有許多遊樂設施等著你去兒童新樂園體驗唷！

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