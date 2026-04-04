關渡親子一日遊這樣玩！關渡恐龍樂園、關渡貨櫃市集到淡水河岸一日順遊路線

說真的，小編原本以為關渡只是個「騎腳踏車順路經過」的地方，沒想到這趟台北關渡一日遊，竟然可以從12公尺巨型恐龍，一路玩到淡水河岸秘境，最後再坐在貨櫃市集看夕陽收尾。如果你正在找台北親子景點、台北一日遊路線，或是想安排一條「好拍又好走」的河濱行程，這篇可以直接存起來。

台北一日遊｜恐龍大復活！關渡探險樂園

關渡探險樂園：12公尺巨龍出現在眼前，真的會嚇到往後退一步

走進恐龍大復活關渡探險樂園的瞬間，小編真的愣住。12、13 公尺高的巨龍就在眼前，脖子高到要整個抬頭看，尾巴幾乎快掃到你身邊，那種震撼感很像走進電影場景。

圖/ReadyGo

重點是——牠們會動。暴龍會轉頭、張嘴，甚至還會隨機「出沒」在你旁邊合照。小朋友整個尖叫又興奮，小編自己也拍到停不下來。現場還可以餵恐龍、騎恐龍，互動性很高，不只是靜態拍照而已。

圖/ReadyGo

園區其實不算巨大，大約 30～60 分鐘可以完整逛一圈，但如果認真拍照＋互動體驗，會待得更久。建議先線上購票，人多時可以省去排隊時間。

活動時間：2026/1/17–2027/2/21 10:00–18:00

地址：台北市北投區知行路360-1號

台北一日遊｜關渡貨櫃市集＋河濱腳踏車道秘境

關渡貨櫃市集：河岸吹風＋台版天空之城，一站直接解鎖

從恐龍樂園走出來，旁邊就是關渡貨櫃市集。小編本來只是想找個地方坐下來休息，結果這區比想像中舒服很多。貨櫃是高低錯落設計，二樓看台視野超好，不會被前排遮住，可以直接看到淡水河。還可以買不同攤位的餐點，坐著慢慢吃，氣氛很自在，不會有壓力。

圖/ReadyGo

吃飽後，重點來了——一定要走去河濱。從貨櫃市集旁邊接上河濱腳踏車道，往竹圍方向騎幾分鐘，就會遇到一段很神秘的角落。有點荒廢感、有點未完成感，但畫面很像電影場景，被不少人形容是「台版天空之城」。

圖/ReadyGo

有些裝置藝術其實不顯眼，要仔細找才會發現，這種「差點錯過」的感覺反而更有趣。河風吹著、天空很開闊，遠方是觀音山和大屯山，真的會讓人放慢節奏。

圖/ReadyGo

地址：台北市北投區知行路360-1號

電話：02-6605-7338

營業時間：11:00–20:00

台北關渡一日遊行程表

時間 行程 10:00 恐龍大復活 關渡探險樂園 12:00 關渡貨櫃市集午餐 14:00 關渡碼頭散步＋河景拍照 15:30 竹圍河濱腳踏車道騎行 17:30 河岸夕陽看風景

台北關渡一日遊常見問題

關渡恐龍樂園適合幾歲小孩？

幼稚園到國小都會很喜歡，但部分互動設施需額外付費。

恐龍大復活關渡探險樂園門票多少錢？

恐龍大復活 關渡探險樂園 門票依平日、假日與票種不同，價格如下：

單人票：平日$260、假日$300

家庭票：平日$590、假日$700

優待票（學生及3–12歲兒童）：平日$220、假日$250

建議提前線上購票，假日人潮較多時可以節省排隊時間。實際票價仍以官方公告為準。

關渡恐龍樂園交通方便嗎？

可搭捷運淡水線至關渡站，再轉公車或騎 YouBike 前往。開車族附近也有停車場，但假日建議提早到。

恐龍大復活關渡探險樂園需要提前購票嗎？

建議線上預購。假日或寒暑假人潮較多，現場可能需要排隊抽號碼牌。

恐龍大復活關渡探險樂園園區內的互動設施需要另外付費嗎？

部分設施（例如騎恐龍或跳跳床）可能需要額外加價，建議入園後查看現場公告。

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