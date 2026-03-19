2026竹子湖海芋季開跑！ 台北陽明山海芋季4大必拍打卡點，享受山谷間的花田好浪漫

2026年陽明山竹子湖海芋季將於3/13開展至4/26，每年這個時候都會吸引大批人潮上山，而竹子湖的每個觀光海芋園幾乎都能讓遊客體驗採海芋的樂趣，小編幫大家整理了幾間台北陽明山竹子湖熱門的海芋田，每家都各有特色，你想去哪家呢？

2026竹子湖海芋季打卡景點：名陽匍休閒農莊

名陽匍休閒農莊是每年竹子湖海芋季很熱門的打卡點，潔白純淨的海芋亭亭玉立搭配身後的綠油油山巒，夢幻的鞦韆讓畫面充滿了仙氣，美照拍完別忘了也跟旁邊的「人體版3D憤怒鳥」的彈弓裝置藝術來張趣味照。

圖/IG@annie05160409

地址｜台北市北投區竹子湖路63-1號附近 （可搜尋名陽匍休閒農莊）

電話｜0935 913 239

營業時間｜平日12:00-17:00 週末10:00-17:00

2026竹子湖海芋季打卡景點：大賞園海芋園

圖/IG@marylin113

大賞園海芋田是屬於乾型的海芋田，可以看見海芋田與小油坑相連之美景，園區內設有星型和月亮的裝置藝術，今年更新增了梯子雲朵及龍貓車站，想必會成為海芋季中網美搶拍的熱門場景。

圖/IG@dashangyuanxiuqiuhuahaiyu

地址｜台北市北投區竹子湖路67-7號

電話｜0914 060 199

營業時間｜07:30-18:00

2026竹子湖海芋季打卡景點：苗榜海芋花園餐廳

圖/IG@rckhh92

苗榜花園擁有竹子湖最大的海芋田，是複合式的餐廳，除了賞海芋，也能享用現撈鱸魚及現摘野菜大餐，園區內的步道及佈景規劃的很完整，不過目前並不開放採海芋，所以海芋田也維持得很好。

圖/IG@rckhh92

地址｜台北市北投區竹子湖路56-7號

電話｜02 2861 5419

營業時間｜10:00–19:30

2026竹子湖海芋季打卡景點：財福海芋田、花谷海芋園

財福海芋田及花谷海芋園相鄰在一起，由同個老闆分家經營，屬於溼地型海芋田須著穿青蛙裝，前方就是小油坑橋，海芋和不斷冒出的煙霧可以一併入鏡，園區內的大石頭和「LOVE」裝置藝術及粉色任意門，是三大打卡地標，更是許多新人拍攝婚紗的熱門取景地。

圖/IG@taiwan_explorer2019

地址｜台北市北投區竹子湖路68號往前68公尺

電話｜0928 624 802

營業時間｜11:00-18:00

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