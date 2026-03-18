2026「台北杜鵑花季」繽紛綻放 走進春日最美公園

【旅奇傳媒/編輯部報導】春意漸濃，花開正好！「2026台北杜鵑花季」即日起至03/31於大安森林公園夢幻展出。今年花季以《拾花號 A’rk》為主題一艘象徵城市生態與情感連結的藝術方舟停泊在花海之中，邀請走進春日最美的公園，透過手作、音樂與互動體驗，在盛開的杜鵑花叢中感受生活裡各種形式的「愛」，在粉嫩花海裡，收藏屬於自己的春日浪漫記憶。

純白色的「ICE BOY」繡球花，在杜鵑花心心可以找到蹤跡。 圖：臺北市政府工務局／提供

台北杜鵑花季繽紛綻放 走進春日最美公園【圖 / 旅奇傳媒】

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）表示，趁著春天的腳步特別推薦民眾搭上春天限定的「拾花號」，在花海中尋找象徵純潔與真摯情感的「白琉球杜鵑」，不同於常見的粉、紫、紅色品種，白琉球杜鵑潔白花瓣上點綴著淡淡青黃色斑紋，在繽紛花海中更顯清新脫俗；「杜鵑花心心」則首次展出純白的「ICE BOY」繡球花，白色系的花卉象徵「初戀」與「純潔之愛」。

台北杜鵑花季繽紛綻放 走進春日最美公園【圖 / 旅奇傳媒】

青年公園管理所主任吳旻靜補充，除了欣賞各式花卉美景，現場也規劃多項適合親子與情侶同樂的免費體驗活動。今年特別升級推出「杜鵑敲敲畫3.0」，邀請遊客撿拾自然掉落的杜鵑花瓣，透過簡單有趣的敲印創作，將花瓣的色彩與紋理轉化為獨一無二的藝術明信片，親手把春天的溫度收藏起來帶回家。

今年花季活動更走出公園，擴大舉辦「愛的自我定義卡」城市集章活動，串聯台北市中心五大特色景點，包括大安森林公園、台大郵局、二二八紀念館、剝皮寮歷史街區與國家攝影文化中心，遊客可蒐集不同花色的杜鵑印章，打造專屬於自己的紀念卡片，並在卡片上寫下對「愛」的獨特詮釋－無論是友情、親情或戀人之間的心語，都能化作一份充滿儀式感的告白與祝福。

▲夜間的燈光襯托，更添《拾花號 A’rk》浪漫氛圍。 圖：臺北市政府工務局／提供

▲《拾花號 A’rk》內外的杜鵑及季節花卉是參觀民眾最喜歡的拍照打卡景點。 圖：臺北市政府工務局／提供

喜愛手作體驗的朋友，也別錯過每週六登場的「拾花號手作堂」。活動特別於花季打造的《拾花號 A’rk》杜鵑花屋內舉行，帶來沉浸式自然創作體驗。03/21推出「花的小宇宙！迷你花瓶飾品」與「原木盆栽小夥伴」，可以把春天的美好延續到日常生活之中。此外，花季限定的「安森音樂派對」也將於每週末15:00在兒童小舞台熱鬧登場。

活動融合自然綠意與城市節奏，打造一場屬於城市與春天的綠意音樂派對。「2026台北杜鵑花季」邀請在春日週末時光走進大安森林公園，與花朵相遇、與自然對話，在春風花香中展開一場最浪漫的城市約會。「拾花號手作堂」名額有限，馬上報名！更多活動詳情，請至「花in台北」官網查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野