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台北春日花景曝光！介壽公園杜鵑花滿開 沿街綻放超浪漫

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


每到三月，台北迎來一年一度的杜鵑花季，而位於市中心的介壽公園，正是許多賞花旅人心中的熱門花景之一。隨著春天氣息逐漸濃厚，園區內的杜鵑花也陸續進入盛開時刻，一團團圓潤飽滿的花球在綠意之間綻放，讓整座公園彷彿被春天輕輕染上色彩。杜鵑花在台北的城市景觀中具有重要地位，而介壽公園則以密集且層次豐富的花景著稱。當花朵同時盛放時，整片花海沿著步道與道路展開，讓人只需走進公園，就能感受到濃厚的春日氛圍。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


粉白花球盛放｜公園路與貴陽街最美花道

介壽公園的杜鵑花主要集中於公園路與貴陽街兩側，沿著道路一路延伸的花叢，形成一條色彩柔和的城市花道。杜鵑花以圓滾滾的花型著稱，一朵朵花團緊密交織，從遠處看就像一顆顆盛開的粉色花球。花色以粉紅、桃紅與雪白為主，不同色彩交錯排列，形成層次豐富的花景。當陽光灑落在花朵之間時，整條道路彷彿被柔和光影包圍，成為許多攝影愛好者與賞花旅人的拍照熱點。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


靜謐城市花園｜鬧區中的悠閒散步角落

相較於陽明山等知名賞花景點，介壽公園多了一份難得的靜謐。這裡位於台北市中心，卻保有公園特有的悠閒氛圍，許多市民會在花季期間到此散步、休憩，享受片刻放鬆的春日時光。園區內除了杜鵑花之外，還設有古色古香的休憩涼亭，以及著名書法家于右任先生的銅像。花海、綠蔭與歷史元素交織，讓整座公園呈現出獨特的人文氣息，也為賞花之旅增添更多層次。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


三月限定花景｜城市裡最溫柔的春天風景

杜鵑花的最佳賞花期通常落在三月，當花朵進入盛開高峰時，整個介壽公園彷彿化身為一座城市花園。粉白花團在綠葉之間層層綻放，走在步道上，彷彿被春天的色彩輕輕包圍。對於想避開人潮、又想感受台北杜鵑花季魅力的旅人而言，介壽公園正是一處理想的賞花地點。在繁忙的都市生活中，這片靜靜盛開的花海，為城市帶來一抹柔和而療癒的春日風景。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【介壽公園杜鵑花】

景點位置：台北市中正區凱達格蘭大道南側（緊鄰外交部、北一女與總統府前廣場）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>台北賞櫻新景點！指南風景區寒櫻、飛寒櫻、山櫻花接力盛開

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