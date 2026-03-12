大安森林公園繡球花季開跑！2000盆花海打造台北夢幻花園





每到春天，大安森林公園總會成為台北市民最喜愛的賞花地點之一。2026大安森林公園繡球花季於3月6日至3月31日期間登場，與台北杜鵑花季同步舉行。園區內展出超過2000盆繡球花，藍色、粉色、紫色與白色花朵在綠意環繞的公園裡層層綻放，為城市中心帶來一片繽紛而浪漫的花海景觀。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





繡球花與杜鵑花交織的春日畫面

本次花季展出的繡球花品種包含洋繡球與大葉繡球等多樣花種。不同色彩的花朵在花壇與步道周邊交錯綻放，與同時盛開的杜鵑花形成鮮明對比。當陽光灑落在花朵上時，整片花海彷彿被點亮，讓大安森林公園在春天展現出最迷人的自然色彩。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





「拾花號 A'rk」打造童趣花園景觀

今年花季以「拾花號 A'rk」為主題，園區特別打造木作花船與生態方舟造景，為花展增添故事感與趣味性。花船彷彿載著滿滿花朵航行在春天的花海之中，搭配可愛的傘花裝飾與水池花瓣佈置，整個展區充滿日系童話般的氛圍，也吸引許多遊客前來拍照打卡。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





城市中心也能輕鬆賞花漫步

大安森林公園的魅力在於它位於台北市中心，卻擁有寬廣綠地與自然景觀。遊客可搭乘捷運淡水信義線至大安森林公園站，從2號或5號出口步行即可抵達花展區域。漫步在花海步道之間，繡球花與杜鵑花交織盛開，讓人即使身處都市，也能感受到春天帶來的悠閒與浪漫。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【大安森林公園繡球花季】

賞花期間：即日起至3月31日

景點位置：大安森林公園





