草莓季必看！到台北「這裡」採草莓，4座草莓園推薦一次收

圖片來源：KKday
【文・KKday旅遊生活誌】

每到冬天進入草莓季，許多人第一反應就是衝苗栗大湖，其實台北內湖就藏著不少能採草莓的好地方！不用開長途、不必請假出遠門，搭個捷運轉公車就能體驗親手採草莓的樂趣，還有不少農場提供DIY、草莓甜點、友善栽種等不同風格體驗。這篇幫你精選4家內湖草莓園，週末想安排親子同樂或朋友放鬆小旅行，不妨參考看看～

內湖草莓季介紹

說到採草莓，想必許多人首先會想到苗栗大湖草莓吧！但是近年來台北內湖採草莓也是一個非常熱門的選擇喔，對於台北人，尤其是需要依靠大眾交通工具的人來說，到苗栗大湖採草莓會稍微較麻煩了一些，這時你可以考慮到內湖，距離市中心只有30分鐘的車程，非常方便！

若沿著碧山路驅車向上，能看見不少栽種草莓的溫室，或數間提供草莓料理的餐廳。想體驗採草莓的樂趣，又不想大老遠跑到苗栗，內湖的草莓園是個可以當天來回、路線不複雜，周邊又有地方可以走走逛逛的觀光景點。

內湖草莓季交通

捷運轉公車

搭乘大眾交通工具前往內湖草莓園的方式算方便，最簡單的方式是搭乘捷運再轉公車，建議可以搭捷運至捷運內湖站，步行到「梘頭福德祠」，再轉乘「小2（區）」公車至「碧山巖（白石湖吊橋）」下車。

且由於此班公車行經產業道路，所以在無行車安全疑慮的前提下，碧山巖站至石崁站的山區路段，可以隨招隨停。

自駕/草莓園停車

若是尚不確定要前往哪個草莓園採草莓，可以直接導航至碧山路，白石湖區域的草莓園大多集中在這條路上。內湖草莓園旁的有白線可以停車，但是位子數量不多，強烈建議要一早就抵達，或是可以選擇直接將車輛停放於碧山巖停車場（小補充：碧山巖停車場也是個觀景的好地方喔！），但是要注意在草莓季的假日也可能會是一位難求，也是要提早前往喔！

內湖草莓園推薦

東林草莓園

內湖的東林草莓園是落實了「無毒有機施作」的友善農家，分為一般生產履歷草莓及有機草莓2種區域。草莓品種有四號、香水、美姬。農場的闆娘非常親切、熱情，東林草莓園除了有提供採草莓的體驗外，還有草莓果醬DIY、超特別的手繪鬆餅DIY等行程可以參加，也能從導覽解說中吸收許多草莓種植的小知識，是個超適合帶小朋友一起體驗的草莓行程呢。

另外還有販售各種自產的風味蜜，如蜂蜜，也因為如此，草莓園附近甚至有自家農場的蜂箱，若看到飛舞的蜜蜂先別慌張唷。

東林草莓園有提供停車場，不過停車場僅有3-5個車位，且前往草莓園的道路較狹窄，比較考驗開車技術，可以自行斟酌是否要開車進去喔。

菩提園休閒農場

菩提園休閒農場種植的為有機草莓，每年都會定期檢驗，價格相對一般草莓來說肯定是較高的，但是讓人吃得更加安心。菩提園休閒農場的老闆娘從海南島嫁至台灣，許多來體驗採草莓的朋友都會來嚐嚐板娘招牌的特製海南烤雞料理（預約制），當然，還有有機栽培的新鮮野菜料理可以品嚐。

除了可以採草莓、品嚐美食，來到菩提園休閒農場還可以體驗拔野菜、種植草莓盆栽、手作芋圓等樂趣（體驗內容請以店家公布為主），也有販售小朋友們最愛的冰、自製草莓將可以購買。另外菩提園休閒農場的停車位可以停放約2-5台車，抵達前可以先致電確認喔！

野草花果有機農場

野草花果有機農場的馬丁農夫草莓園為有機認證，農場老闆對於落實生態教育有著非常大的熱忱，在2002年時用了1年多的時間把這片荒廢了7年的土地重整，直到現在，農場中的生態非常多元，除了種植了有機草莓、有機白草莓外，各個時期還有小番茄、小黃瓜、水蜜桃、茂谷柑等非常多種類的蔬菜。

也因為老闆之於生態教育的重要性，野草花果有機農場有著各式各樣的體驗活動，例如採草莓、拔蘿蔔體驗，還有蘿蔔糕DIY、果醬DIY、草莓大福DIY等活動，希望透過各種活動讓大家可以更了解食農教育，非常適合家長帶著孩子來一起學習、體驗。

大崙頭草莓園

相較於其他白石湖地區的草莓園大崙頭所處的位置在更高處，周遭環境相當幽靜、也不用擔心嘈雜的人群或需要人擠人搶草莓。在灑滿陽光的溫室裡散步，一邊聽著山裡的蟲鳴鳥叫，超級療癒～

草莓園的面積雖不大，卻有著相當舒適的空間，更有趣的是小編剛好遇到店家養的幾隻寵物雞們在溫室裡「巡視」，畫面相當詼諧有趣，讓人忍不住多按了幾次快門啊！

除了採草莓外，闆娘還精心研發了各種草莓料理或體驗草莓點心DIY，畢竟大崙頭草莓園的老闆娘可是擁有超過20年以上的烘焙技術，讓初次吃到草莓料理的小編們大為驚嘆。

