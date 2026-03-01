誰說三峽只能逛老街？在地人帶你挖掘老街之外的絕美風景

快訊

FunTime旅遊比價
圖／kkday
圖／kkday

【FunTime小編群】週末假期不知道去哪裡嗎？位於新北的三峽最初是早期來台的移民，沿著淡水河至大漢溪畔的三峽地區開墾形成的村落，也是在台灣光復後才改為三峽鎮。三峽老街是目前台灣保存最完整的老街，隨處可見的拱形的紅磚走廊和巴洛克風格建築，是日本殖民時代殘存的記憶，本期FunTime小編就帶大家來看看三峽有哪些人氣景點和好吃的美食，一起看下去吧！

熊空茶園。
熊空茶園。

三峽推薦行程

藍染文化。
藍染文化。

到三峽旅遊，不能錯過滿月圓國家森林遊樂區！滿月圓內有許多瀑布景觀，因此有「瀑布天堂」的美稱。想在三峽過夜的話，最推薦住在皇后鎮森林的豪華露營車，包含早晚餐、點心、DIY手作等，絕對讓旅客滿載而歸！還有一定要體驗藍染文化，可以跟著專業的老師，體驗這個千年古老的染布方法！

三峽景點推薦

三峽老街

三峽老街。
三峽老街。

三峽老街是北部最長的老街之一，也是台灣保存較為完整的傳統街區，具有相當的歷史價值，街上有許多店舖都刻著堂號、店號或姓氏，非常有味道。另外，三峽老街更是有不少必吃美食，堪稱三峽美食大本營，以下小編加碼分享兩樣必吃美食

地址：新北市三峽區民權街37-147號

開放時間：24小時，實際以各店家公告為準

三峽老街必吃-東道飲食亭

東道飲食亭大概是三峽在地人首推的必吃名店，每到用餐時間店內客人都是滿滿滿，人氣絕對是好吃程度的證實啦！店內裝潢非常有特色，東道飲食亭把古早時期的街景和裝置都搬進店裡，讓人就像置身四十年前的台北街頭。古早味排骨飯、控肉飯、雞腿飯，還有老闆保證好吃推薦的Q彈花生豬腳都是店裡必吃！

三峽老街必吃-黃金牛角

三峽金牛角。
三峽金牛角。

來三峽最必買的伴手禮非金牛角莫屬！外皮酥脆、內裡奶香味四溢，濃郁簡單的味道受到不少大人小孩的喜愛，超適合買一整盒給全家當早餐吃。三峽賣金牛角的店家百百間，其中康喜軒、三角湧黃金牛角等是人氣特旺的名店，來到三峽可以挑一間喜歡的金牛角買來吃吃，除了原味外還有許多新興口味可以選擇。

三峽祖師廟

三峽祖師廟。
三峽祖師廟。

三峽祖師廟是臺灣重要清水祖師信仰中心之一，為臺灣知名西洋畫家李梅樹重修，將三峽祖師廟打造為「東方藝術殿堂」，有機會到三峽，一定要來朝聖一下。

地址：新北市三峽區長福街1號

開放時間：05:00-22:00

鳶山

鳶山。
鳶山。

如果要說三峽老街附近的隱藏版景點，就非「鳶山」莫屬啦！由於山的形狀像鳶鳥的嘴巴而名，在這裡可以將國道三號、三峽、鶯歌的美景盡收眼底，每年三四月可以欣賞美麗的桐花，雪白一片的景色讓人著迷，推薦的是，許多人會來這裡拍攝「腳底懸空照」，超刺激又好玩，大家不要錯過啦！

地址：新北市三峽區鳶峰路

開放時間：24小時

皇后鎮森林

皇后鎮森林。
皇后鎮森林。

假日全家想要安排出遊，去皇后鎮就對了！能這麼有信心的說，是因為皇后鎮實在太多能玩的東西，露營、烤肉、偶像劇風游泳池、看螢火蟲、拍網美照、住宿，想要泡上一整天不成問題，大人小孩都能玩得很盡興。皇后鎮的裝潢採西式度假村風格，白色的建築配上大片泳池、遍地綠茵非常適合拍照。

地址：新北市三峽區竹崙里竹崙路95巷1號

開放時間：週一～週四10:00-18:00；週五～週六09:00-21:00；週日09:00-20:00（週三公休）

大板根森林遊樂區

大板根森林遊樂區。
大板根森林遊樂區。

週末想度假就來這邊吧！位於新北三峽的大板根森林溫泉渡假村，前身是在日治時代是臺灣最大的第一座製茶廠，擁有近百年的歷史。度假村內有日本皇室休閒渡假行館，各種設施規劃完善，花園、魚池、森林步道通通有，甚至還保存了台灣目前僅有的一片低海拔原始熱帶雨林，更藏有國寶級的板根植物，有機會就來這裡吸收芬多精，好好放鬆一下吧～

地址：新北市三峽區插角里80號

開放時間：亞熱帶雨林區08:00-17:00

藍染工坊

藍染工坊。
藍染工坊。

三峽染布業盛極一時，角湧文化協進會保存此一工藝而成立了三峽藍染工坊。在這裡你可以DIY體驗製作藍染手作品，一般體驗時間為1到2小時，會有導覽老師手把手教你怎麼染才漂亮（雖然說藍染這個東西實在神奇，怎麼染怎麼漂亮啊），體驗結束後還可以把自己染的成果帶回家～現場有多種商品價位可以選擇，去之前也可以線上先預約教學喔。

地址：新北市三峽區中山路20巷3號（歷史文物館旁）

開放時間：10:00-17:00（週一公休，藍染體驗10:00-16:00）

