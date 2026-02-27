CP值超高！ 板橋亞東醫院站「美術系壽司」主打炙燒生魚丼、刺身、定食，還有飲料無限喝

【美術系壽司板橋亞東店】是一家用平實價格就能吃到新鮮日料的好店，主打平價又新鮮的壽司丼飯系列，不論是生魚片控還是定食愛好者都能滿足，飲料無限暢飲也讓用餐過程更加舒適，是我近期會想再訪的愛店之一！

美術系壽司板橋亞東店｜交通位置

【美術系壽司板橋亞東店】位於亞東醫院站附近，從捷運板南線「亞東醫院站」步行約3分鐘即可抵達。周邊也有停車格或付費停車場，機車族也很方便停放。

美術系壽司板橋亞東店

地址：新北市板橋區南雅南路二段136號1樓

電話：02 8966 7289

營業時間：11:00–15:00，16:30–21:00

美術系壽司板橋亞東店｜用餐環境

【美術系壽司板橋亞東店】內用空間明亮清爽，店內設計融入復古日本海報與插畫，走簡約日系風格～

有吧檯區也有一般座位，但座位不算多，很快就坐滿，所以如遇尖峰時段可能要等候一下！

在吧枱區有生魚片櫥窗，可以看到師傅正在做炙燒，看了好誘人！

最加分的是——設有可樂、汽水自助飲料機！自助取用不限量，喝得超爽快！

熱飲的話當天是麥茶。

美術系壽司板橋亞東店｜菜單價格

【美術系壽司板橋亞東店】菜單有定食、刺身、壽司、手卷等各式日式料理，另外還有賣烏龍麵，皆可以升級套餐，價錢都很親民唷！

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

內用會酌收5%清潔費，目前僅有現金支付唷！

在櫃台前方也有販售壽司，方便附近的上班族或亞東的醫護人員外帶。

美術系壽司板橋亞東店｜餐點品嚐

鮭魚丼（炙燒版）升級C餐＋39元 涼拌花椰菜

生魚片丼飯有的品項可以選擇是否要炙燒，經過炙燒的鮭魚，油脂香氣與鮭魚的鮮甜交織平衡得剛剛好，獨特的香氣在嘴裡化開，再沾上現磨芥末醬油，嚐起來軟嫩順口，醋飯的甜度與恰好的醋香，冷飯口感很Q，夏天吃特別滿足！

升級C餐的涼拌花椰菜，清爽的胡麻醬加上清脆的蔬菜，爽口開胃！

附贈的味噌湯，鹹香濃郁甘甜好喝，裡面還有豆腐、海帶等，料多有誠意！

美術生魚丼（炙燒版）＋溫泉蛋

招牌生魚丼有5-6種配料，魚料新鮮，讓人一次嘗到多種食材，炙燒香氣濃郁四溢，滑順不乾柴，不管視覺或味覺都很滿足！

我另外加點的溫泉蛋

直接把溫泉加進丼飯裡，看著半熟蛋液流下來，邪惡到不行呀！

自己再灑上七味粉，攪拌後美味完全升級！

整體來說是CP值高的日式定食小店，不論你是日式定食愛好者、生魚片控，或是單純想來點輕鬆簡單的日式料理，這裡都能找到喜歡的組合，內用飲料無限暢飲也大加分，下次想試試他們家的定食，推薦給喜歡日料的朋友唷！

美術系壽司板橋亞東店

地址：新北市板橋區南雅南路二段136號1樓

電話：02 8966 7289

營業時間：11:00–15:00，16:30–21:00

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」