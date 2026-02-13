超值699！開箱馬年山城玩法 在地小旅行四線暢遊平溪

【旅奇傳媒/編輯部報導】平溪區擁有豐富多元的自然景觀與深厚的人文底蘊，「2026新北市平溪天燈節」透過觀光活動與地方商圈協會結合與合作，特別規劃四條馬年「在地小旅行」主題遊程，串聯老街漫遊、鐵道風情、瀑布奇觀與礦業歷史文化等特色資源，展現兼具文化體驗與深度感動的節慶旅遊新風貌。共襄盛舉參與天燈祈福盛會，走訪獨一無二的山城秘境，感受平溪層次豐富的旅遊魅力。

新北市平溪天燈節「699在地小旅行」路線涵蓋十分、平溪及菁桐等經典必訪區域，可自由選擇報名參加。其中，「十分體驗遊－清幽望古線」以平溪線望古車站為起點，走訪慶和吊橋遺跡，回望礦業歲月，並前往望古瀑布，欣賞簾幕式水景與幽靜山林交織而成的自然風貌，最後漫步十分老街，感受鐵道與老屋共存的街景氛圍。

「菁桐體驗遊－迎春遊趣菁桐線」則以礦業文化為主軸，安排走訪菁桐礦業生活館，認識礦工家庭與地方記憶，再前往保存完善的日式木造菁桐車站及菁桐日式宿舍群，回顧煤礦產業興盛時期的生活樣貌與歷史軌跡，並漫步菁桐老街欣賞象徵祝福的祈願竹筒。整體路線融合歷史、人文與節慶意象，讓旅客在悠閒步調中細細感受菁桐獨有的時光溫度。

▲報名699在地小旅行還可獲得限量版天燈束口袋等多樣好禮。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

同時還有「平溪體驗遊－鐵道秘境線」路線選擇，帶領旅客走訪靜謐的嶺腳老街，以及以紅磚兩層樓式洋樓建築聞名的蔡家洋樓，見證地方商業發展的輝煌歲月痕跡，接續探訪平溪區第二大的嶺腳瀑布，欣賞群山環抱、水勢磅礡的壯麗景致，為行程增添震撼視覺亮點。

而「平溪體驗遊－日治巡古線」則串聯日治防空洞、警報鐘亭與觀音巖等歷史場域，回溯日治及戰爭時期留下的時代印記，並搭配火車緊貼民宅屋頂駛過的特殊景象，呈現鐵道與居民生活緊密交織的在地風貌。

此外，凡報名任一路線體驗遊程，皆可參加區域特色手作 DIY 活動，包括：平溪煤炭小黑瓶吊飾、十分祈福御守或菁桐拾燈杯托，並可獲得100元商圈抵用券、限量版天燈束口袋及參與場次天燈施放券。有興趣的遊客可於02/14（六）前至「2026新北市平溪天燈節」官方網站查詢與報名，走入山城展開小旅行，細細品味平溪的人情故事與歷史風采，並於夜晚親手施放承載祝福的天燈，迎接馬年馬到成功。

「新北市平溪天燈節」活動期間行動支付也相當方便，兩場次活動會場將有「新北幣」推廣攤位與大家互動遊戲，完成任務並下載註冊「我的新北市」APP 就能掃碼領取100元「新北幣」，可立即使用於折抵於周邊特約店家美食或文創商品等消費支出，歡迎踴躍參加。

更多活動資訊，請參閱「2026新北市平溪天燈節」官方網站、「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁。

