影｜平溪一日遊！放環保天燈許願，再到十分、菁桐感受大自然、感受歷史

永和新開幕的的貓境咖啡廳，對一個愛跑寵物咖啡廳的人來說，很像是一腳踏進「貓咪仙境」，又同時保留了一點安靜、慢活的大人味，不是那種只是拍照打卡就走的店，而是會讓人很想坐下來待上好幾個小時、不小心把一天下午都貢獻給貓咪的地方。搭配美味的餐點，以及不怕人的貓咪，真的是相當療癒耶，這家永和貓咪咖啡廳的貓咪真的是少見的非常親人且具有活力，吃個東西都會跑來湊熱鬧，會用小手手撥弄你的餐點，超級可愛！

2026-02-14 16:29