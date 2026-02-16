快訊

0050規模破兆元、年輕族群湧入 網反示警：人太多該提高警覺

台北老公寓剩大樓6折價！第7波打房後跌1成 得勝老闆嘆：看了也不敢接

立威廉罹癌燒400萬…2度動刀生死關頭 脫口「沒遺憾可以走了」

影｜平溪一日遊！放環保天燈許願，再到十分、菁桐感受大自然、感受歷史

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

今天就跟著特派員-理娜一起來趟新北平溪一日遊吧！你有多久沒有好好許願呢？小編特別喜歡一種許願方式，到平溪放天燈。看天燈緩緩飛上暗夜的天空，就好像我的願望跟天燈一起被照亮了！但平溪可不只是放天燈喔，還有好多地方可以開心的玩一整天。

平溪一日遊｜環保天燈

環保天燈讓願望飛上天空

到平溪最重要的體驗就是放天燈！傳統天燈鐵絲支架會造成環境污染，現在「環保天燈」採用紙質支架，可完全燃燒。放天燈許願，感受夜空被點亮的幸福感。

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

地址：平溪老街

2026平溪天燈節資訊：2/27登場，施放時間、活動亮點、天燈券、交通接駁搶先看

平溪一日遊｜十分瀑布

台版尼加拉瓜瀑布，清涼又好拍

十分瀑布自然墜落，水花四濺，環境清幽。走進自然，拍出美麗角度，適合拍照與親近大自然。

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

地址：新北市平溪區乾坑10號

平溪一日遊｜十分老街

老街軌道小吃，電影拍攝場景

老街軌道上偶有火車經過，街邊小吃豐富，如花生捲冰淇淋、米粉湯、烤豆皮、雞翅包飯等。漫步老街，體驗平溪在地生活。

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

地址：新北市平溪區十分街81號

平溪一日遊｜福昌餐廳

菁桐老街平價熱炒餐廳

平價熱炒與在地特色小吃，經濟實惠、味道優越，適合全家用餐。是菁桐老街最佳餐點選擇。

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

地址：新北市平溪區平溪街6號

電話：02-2495-1047

營業時間：週一～週日 11:00-17:00, 週三延長至18:00

平溪一日遊｜最老郵筒

全台最老郵筒，兼具紀念與實用性

可以寄出你的祝福或想法，增添小趣味，是平溪的趣味景點。

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

地址：新北市平溪區平溪街39號

平溪一日遊｜菁桐車站

懷舊車站，感受宮崎駿風格的竹子願望

菁桐車站少了觀光喧鬧，多了復古氛圍，園區內可看到歷史礦坑遺跡，適合慢慢散步、感受歷史。

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

地址：新北市平溪區菁桐街46-48號

平溪一日遊｜菁桐天燈館

巨型玻璃天燈投射祝福，科技與歷史結合

菁桐旅客服務中心的巨型天燈可投射你的祝福，不少人還會在這裡求婚。館內結合科技與歷史，適合拍照打卡。

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

地址：新北市平溪區靜安路二段141號

電話：02-2495-2358

營業時間：週一～週日 10:00-19:00, 週三休息

平溪一日遊行程表

平溪一日遊最佳順序

時間行程安排行程重點說明
09:30–10:30環保天燈放天燈許願，感受夜空被點亮
10:45–11:30十分瀑布欣賞瀑布美景，親近大自然
11:45–12:30十分老街逛老街小吃，注意軌道火車經過
12:30–13:30福昌餐廳享用在地熱炒與特色小吃
13:45–14:00最老郵筒寄出祝福或紀念郵件
14:15–15:00菁桐車站感受復古車站氛圍與歷史遺跡
15:15–16:00菁桐天燈館拍照打卡，投射祝福，科技互動體驗

平溪一日遊常見問題

行前問答整理

  • 平溪一日遊怎麼安排最順？建議依序「十分 → 平溪 → 菁桐」，路線集中、轉乘方便。

  • 平溪適合親子或長輩同行嗎？適合，但建議避開階梯較多的路線，十分老街、菁桐老街步行平緩。

  • 十分瀑布需要門票嗎？園區免門票，步行至觀景台約15–20分鐘。

  • 2026平溪天燈節什麼時候舉辦？主要分兩場：2026/02/27（週五，平溪國中場）、2026/03/03（週二、元宵節，十分廣場場）。

延伸閱讀 >> 2026平溪天燈節2/27登場！施放時間、活動亮點、天燈券、交通接駁搶先看

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

天燈 一日遊 老街

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

「白天看蘭花、晚上看燈花」 台南後壁菁寮老街蘭花展開跑

熊本菊池一日遊｜在日本吃黑毛和牛只要400元？超高CP值美食、神社與足湯體驗一次收

699元開箱平溪山城玩法 平溪天燈節推4條旅行路線

平溪天燈節2月下旬登場 商圈美學改造迎馬年祈福人潮

相關新聞

影｜平溪一日遊！放環保天燈許願，再到十分、菁桐感受大自然、感受歷史

今天就跟著特派員-理娜一起來趟新北平溪一日遊吧！你有多久沒有好好許願呢？小編特別喜歡一種許願方式，到平溪放天燈。看天燈緩緩飛上暗夜的天空，就好像我的願望跟天燈一起被照亮了！但平溪可不只是放天燈喔，還有好多地方可以開心的玩一整天。

「辣蘿蔔」是靈魂！晚上九點開到半夜，新北辣到頭皮發麻「麻辣麵線甜不辣」

板橋府中站附近的「阿國麻辣麵線」幾年前有吃過，記得每次去都要排隊，越晚越多人，最近看到YT有介紹又想去吃吃看味道如何，有搬家過但也是在同一條街上，麻辣麵線還真的是辣到不行，太久沒吃小看他們加辣椒的威力，不辣的大腸麵線就有點普通了，開到半夜三點，半夜想吃麵線還可以來這裡。

「金山財神廟」參拜攻略！全台最大金元寶、求財運與發財金一次搞懂

只要看到照片或聽到「全台最大金元寶」，不少小財迷第一時間就會想到《金山財神廟》，這裡被許多信眾視為北部相當純正的財神廟之一，不論是否做生意，都會特地前來求財、求順利、祈願生意興隆，不少業務與老闆也會帶著名片繞三圈加持，還能求發財金回家或選購元寶發財金，為自己添好財運～

在地人逛的三和夜市！500元實測吃7家三重美食清單

說到新北夜市，很多人第一時間會想到樂華或湳雅，但這次小編把 500 元直接帶到三重三和夜市，實測看看「到底能吃幾家？」結果比小編想像還誇張——從低脂滷味、台式玉子燒、經典蚵仔煎，到古早味地瓜球與木瓜牛奶，一晚直接解鎖 7 攤，而且幾乎都是在地人會排隊的老店。如果你正在找三和夜市美食推薦、三重夜市 500 元挑戰、新北夜市必吃，這篇可以直接收藏。

基隆走春有福利！ 和平島同行友人半價、銀髮族享「買一送一」

【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆從1626年開始因為西班牙人來到和平島而走進世界的舞台，成為「台灣連結世界的起點」，在2026年也正式踏入400週年。為了迎接「基隆400」這個重要時刻，「和平島地質公園」

貓奴跑寵咖必來吸貓聖地！ 第一次去永和「貓境咖啡廳」就愛上，3小時內被20隻貓包圍+擼貓擼到爽

永和新開幕的的貓境咖啡廳，對一個愛跑寵物咖啡廳的人來說，很像是一腳踏進「貓咪仙境」，又同時保留了一點安靜、慢活的大人味，不是那種只是拍照打卡就走的店，而是會讓人很想坐下來待上好幾個小時、不小心把一天下午都貢獻給貓咪的地方。搭配美味的餐點，以及不怕人的貓咪，真的是相當療癒耶，這家永和貓咪咖啡廳的貓咪真的是少見的非常親人且具有活力，吃個東西都會跑來湊熱鬧，會用小手手撥弄你的餐點，超級可愛！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。