影｜平溪一日遊！放環保天燈許願，再到十分、菁桐感受大自然、感受歷史
今天就跟著特派員-理娜一起來趟新北平溪一日遊吧！你有多久沒有好好許願呢？小編特別喜歡一種許願方式，到平溪放天燈。看天燈緩緩飛上暗夜的天空，就好像我的願望跟天燈一起被照亮了！但平溪可不只是放天燈喔，還有好多地方可以開心的玩一整天。
平溪一日遊｜環保天燈
環保天燈讓願望飛上天空
到平溪最重要的體驗就是放天燈！傳統天燈鐵絲支架會造成環境污染，現在「環保天燈」採用紙質支架，可完全燃燒。放天燈許願，感受夜空被點亮的幸福感。
地址：平溪老街
2026平溪天燈節資訊：2/27登場，施放時間、活動亮點、天燈券、交通接駁搶先看
平溪一日遊｜十分瀑布
台版尼加拉瓜瀑布，清涼又好拍
十分瀑布自然墜落，水花四濺，環境清幽。走進自然，拍出美麗角度，適合拍照與親近大自然。
地址：新北市平溪區乾坑10號
平溪一日遊｜十分老街
老街軌道小吃，電影拍攝場景
老街軌道上偶有火車經過，街邊小吃豐富，如花生捲冰淇淋、米粉湯、烤豆皮、雞翅包飯等。漫步老街，體驗平溪在地生活。
地址：新北市平溪區十分街81號
平溪一日遊｜福昌餐廳
菁桐老街平價熱炒餐廳
平價熱炒與在地特色小吃，經濟實惠、味道優越，適合全家用餐。是菁桐老街最佳餐點選擇。
地址：新北市平溪區平溪街6號
電話：02-2495-1047
營業時間：週一～週日 11:00-17:00, 週三延長至18:00
平溪一日遊｜最老郵筒
全台最老郵筒，兼具紀念與實用性
可以寄出你的祝福或想法，增添小趣味，是平溪的趣味景點。
地址：新北市平溪區平溪街39號
平溪一日遊｜菁桐車站
懷舊車站，感受宮崎駿風格的竹子願望
菁桐車站少了觀光喧鬧，多了復古氛圍，園區內可看到歷史礦坑遺跡，適合慢慢散步、感受歷史。
地址：新北市平溪區菁桐街46-48號
平溪一日遊｜菁桐天燈館
巨型玻璃天燈投射祝福，科技與歷史結合
菁桐旅客服務中心的巨型天燈可投射你的祝福，不少人還會在這裡求婚。館內結合科技與歷史，適合拍照打卡。
地址：新北市平溪區靜安路二段141號
電話：02-2495-2358
營業時間：週一～週日 10:00-19:00, 週三休息
平溪一日遊行程表
平溪一日遊最佳順序
|時間
|行程安排
|行程重點說明
|09:30–10:30
|環保天燈
|放天燈許願，感受夜空被點亮
|10:45–11:30
|十分瀑布
|欣賞瀑布美景，親近大自然
|11:45–12:30
|十分老街
|逛老街小吃，注意軌道火車經過
|12:30–13:30
|福昌餐廳
|享用在地熱炒與特色小吃
|13:45–14:00
|最老郵筒
|寄出祝福或紀念郵件
|14:15–15:00
|菁桐車站
|感受復古車站氛圍與歷史遺跡
|15:15–16:00
|菁桐天燈館
|拍照打卡，投射祝福，科技互動體驗
平溪一日遊常見問題
行前問答整理
- 平溪一日遊怎麼安排最順？建議依序「十分 → 平溪 → 菁桐」，路線集中、轉乘方便。
- 平溪適合親子或長輩同行嗎？適合，但建議避開階梯較多的路線，十分老街、菁桐老街步行平緩。
- 十分瀑布需要門票嗎？園區免門票，步行至觀景台約15–20分鐘。
- 2026平溪天燈節什麼時候舉辦？主要分兩場：2026/02/27（週五，平溪國中場）、2026/03/03（週二、元宵節，十分廣場場）。
延伸閱讀 >> 2026平溪天燈節2/27登場！施放時間、活動亮點、天燈券、交通接駁搶先看
