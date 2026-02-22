新北八里左岸散步新亮點！療癒系雲朵「AH！Q」陪你走過散策時光
療癒系角色「雲朵AH！Q」正式換了新家，從淡水金色水岸一路來到八里左岸，展開全新的河岸日常。呆萌又討喜的造型，一亮相就吸引目光，也讓原本就適合散步的左岸風景，多了一份溫柔又可愛的陪伴感。
來到八里左岸，無論是品嚐美食、沿河散步，還是騎著腳踏車兜風，都能自然地與雲朵AH！Q相遇。展覽設置於河岸動線之中，不刻意、不突兀，讓拍照成為旅程裡最輕鬆的一段插曲。
展覽地點選在八里左岸漫步廣場的水霧廣場，雲朵元素與開闊空間相互呼應，營造出輕盈又放鬆的視覺感受。無論是近距離合照，或把AH！Q與河岸風景一同收入鏡頭，都能拍出自然又可愛的畫面。
雲朵AH！Q展覽自即日起展出至3月1日，橫跨春節與春季時光，成為假期裡最剛好的療癒存在。邀請來到八里左岸的朋友，記得走進廣場和AH！Q打聲招呼，替這段河岸時光，留下溫柔又可愛的合照回憶。
展覽期間：即日起至3月1日
展覽地點：八里左岸漫步廣場-水霧廣場
