台北溫泉飯店住宿指南！泉質挑選秘訣大公開

三峽大板根森林溫泉渡假村 。圖／agoda
三峽大板根森林溫泉渡假村 。圖／agoda

【FunTime小編群】溫度涼爽的秋天最適合泡湯啦！提到台北的溫泉，大家會先想到哪哩呢？北投、陽明山、還是烏來？雖然都是在台北，但每一個地區的溫泉都各有特色和功效，小編幫大家整理了數個溫泉的比較表格，讓大家可以依據自己的需求和喜好選擇去哪裡泡湯唷～

台北溫泉指南
台北溫泉指南

看完後對於溫泉有沒有更了解呀？溫泉百百種，溫泉飯店也百百家，接著就讓小編為大家推薦台北最熱門的溫泉飯店吧！

陽明山天籟渡假酒店

偶像劇也來取景的超美渡假酒店

陽明山天籟渡假酒店 。圖／agoda
陽明山天籟渡假酒店 。圖／agoda

看過由林佑威和魏曼主演的「再說一次我愛你」這部偶像劇的觀眾，一定會覺得天籟渡假酒店的風景超級眼熟，因為偶像劇就是在這取景的！青山綠水雲霧繚繞的天籟渡假酒店，不僅有一等一的風景，也有源自陽明山四橫坪天然乾淨的溫泉。天籟透過逆滲透原理過濾混合硫磺的山泉水，萃取硫磺泉的精華，使泉水變成無雜質的弱酸泉，可以舒緩肌肉痠痛、促進免疫系統甚至消耗熱量喔！

陽明山天籟渡假酒店 。圖／agoda
陽明山天籟渡假酒店 。圖／agoda

除了天然乾淨的溫泉水外，天籟渡假酒店還擁有廣大的腹地及全國最大近2000坪的溫泉樂園，提供各種主題溫泉和個人湯屋，像是花漾SPA風呂、SPA衝擊風呂、室內水療區等，以及童樂水世界，讓小孩大人都可以一同享受泡湯的樂趣！

設備：保險箱、浴袍、戲水拖鞋、嬰兒床/澡盆/奶瓶消毒鍋等備品（需預約）

地址：新北市金山鄉重和村名流路1-7號

價格：雙人房$5,891起

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

雀客藏居台北陽明山

國家公園內的美景溫泉飯店

雀客藏居台北陽明山 。圖／agoda
雀客藏居台北陽明山 。圖／agoda

雀客藏居台北陽明山是一家位於陽明山國家公園的國際級飯店，這裡除了有珍貴的陽明山溫泉可以泡，國家公園內的景觀也很棒～進房間之後，房型分為一般客房、溫泉房以及套房，溫泉房型在房間裡就可以邊泡湯邊賞風景哦！

雀客藏居台北陽明山 。圖／agoda
雀客藏居台北陽明山 。圖／agoda

除了房間就可以泡湯之外，雀客藏居台北陽明山也提供大眾溫泉池以及可以欣賞山景的戶外游泳池，喜歡運動的話這裡也有健身房，當然也有餐廳可以提供三餐，天氣冷的話真的非常適合來這裡度假泡湯，就算不踏出飯店也不無聊～

設備：保險箱、浴袍、茶具組、拖鞋

地址：台北市士林區格致路237號

價格：雙人房$4,951起

訂房網評價：7.9/10 (agoda)

馥蘭朵烏來渡假酒店

結合藝術創作的世界頂級品牌酒店

馥蘭朵烏來渡假酒店 。圖／agoda
馥蘭朵烏來渡假酒店 。圖／agoda

馥蘭朵烏來是世界頂級的羅萊夏朵精品酒店集團(RELAIS & CHATEAUX)旗下的會員，要加入這個頂級飯店品牌，可不光是看裝潢多漂亮就能加入，還要嚴格審核服務流程、品味、飲食等等，台灣目前也只有兩間飯店符合資格，馥蘭朵烏來就是其中之一。

馥蘭朵烏來渡假酒店 。圖／agoda
馥蘭朵烏來渡假酒店 。圖／agoda

馥蘭朵烏來渡假酒店最受歡迎的景觀套房可以直接看到外面的山水風景，湯屋外也細心的貼上了反光紙，非常保護客人的隱私。馥蘭朵烏來渡假酒店也是第一座結合藝術創作的渡假酒店，在這裡不僅能泡湯，還可以欣賞禪意十足的下午茶展演「棋不語」，以及震撼力十足的擊鼓表演「空繞鼓」。不過因為馥蘭朵烏來渡假酒店走精緻路線，價格不免讓人咋舌了點，但是偶爾來一次享受頂級泡湯服務絕對是人生一大樂事！

設備：保險箱、浴衣、浴袍、室內拖鞋、室外拖鞋

地址：新北市烏來區新烏路五段176號

價格：雙人房$16,507起

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

北投日勝生加賀屋溫泉飯店

歷史與現代感交錯的純正日式飯店

北投日勝生加賀屋溫泉飯店 。圖／agoda
北投日勝生加賀屋溫泉飯店 。圖／agoda

具有歷史感的日勝生加賀屋溫泉飯店就坐落在台灣第一間民營溫泉旅館天狗庵的旁邊，還可以見到當初建築的階梯及兩側石柱遺址。踏進飯店就會聽到「女將」用日語說歡迎光臨，飯店內部裝潢也是純正日式風格，感覺好像來到日本。

北投日勝生加賀屋溫泉飯店 。圖／agoda
北投日勝生加賀屋溫泉飯店 。圖／agoda

加賀屋有17間各具風格的個人湯屋，浴池還各自以陶藝、檜木、天然磨石等自然元素為主題，讓泡湯者可以依據自己的喜好來選擇湯屋。也可以到寬敞的大眾湯體驗氣泡式按摩SPA水床、烤箱及蒸汽室，享受舒適的泡湯之旅喔！

設備：保險箱、浴衣、拖鞋、日式茶具組、日式夜燈

地址：台北市北投區光明路236號

價格：雙人房$10,891起

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

沐舍溫泉渡假酒店

峇里島villa風格溫泉飯店

沐舍溫泉渡假酒店 。圖／agoda
沐舍溫泉渡假酒店 。圖／agoda

沐舍溫泉渡假酒店是在萬里金山一帶評價很不錯的溫泉飯店，來到這也可以到附近的北海岸風景區走走哦！房型的部分提供雙人、四人及六人房，入住便能感受有如置身峇里島的渡假氣息～其中六人房為villa房型，有50坪之大，實在太氣派啦！

除了房間的泡湯池，也有露天風呂，肚子餓的話沐舍溫泉渡假酒店的心滿餐廳更是提供精緻的料理，來到萬里最不能錯過的萬里蟹在這裡也可以吃的到，菜色相當豐盛哦！

設備：保險箱、拖鞋、茶杯組

地址：新北市萬里區加投路166-1號

價格：雙人房$3,116起

訂房網評價：7.9/10 (agoda)

